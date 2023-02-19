Elecciones Tamaulipas 2023: Se esperan más de 2 millones de votantes

Este domingo 19 de febrero se llevan a cabo las elecciones extraordinarias en Tamaulipas para elegir al senador que cubrirá la vacante por el fallecimiento del senador suplente Faustino López. El INE instaló su consejo general para acompañar el proceso electoral.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), 2.7 millones de personas están llamadas a las 4 mil 777 casillas instaladas en Tamaulipas para ejercer su derecho a votar por el próximo senador.

Cabe destacar que las elecciones extraordinarias en Tamaulipas es el último ejercicio electoral que encabeza Lorenzo Córdova. Por su parte, el presidente del INE dice que como ha ocurrido en más de 300 procesos electorales en los últimos 9 años, al concluir la jornada de este domingo habrá "estabilidad política y gobernabilidad democrática".

Conoce a las candidatas y candidatos postulada/o en la elección extraordinaria para la #Senaduría de #Tamaulipas 19/FEB #CandidatasYCandidatosConóceles



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Tres opciones para ocupar la senaduría de Tamaulipas tras elecciones extraordinarias

Los más de 2 millones de personas acudirán a las urnas electorales en un horario de 08:00 a 18:00 horas para votar por una de las tres opciones para cubrir el cargo de Faustino López.

Movimiento Regeneración Nacional presentó como candidato a José Ramón Gómez Leal, ex delegado del Bienestar, y de suplente se escogió a la hija del fallecido Faustino López, Indira Paola López Carreto.

|Twitter @INE_Tamaulipas

¿Cómo se vota en la elección extraordinaria de Tamaulipas?

Para participar en la elección extraordinaria en Tamaulipas se deberá contar con el INE que se utilizó para participar en la elección de la gubernatura el pasado 6 de junio.

Haber tramitado y recogido el INE antes del 5 de junio de 2022. Si no se cuenta con un INE vigente, se podrá usar la vigente en 2021.

Cabe recordar que para el caso de Tamaulipas, el gobierno publicó en el Periódico Oficial en qué días y horarios la ley seca se aplicará en la entidad mientras los ciudadanos participan en las elecciones extraordinarias.

Según la publicación, la ley seca se aplicará a partir de las 00:00 horas del día sábado 18 de febrero de 2023 hasta las 23:59 horas del día domingo 19 de febrero de 2023.

