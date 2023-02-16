Habrá ley seca en Tamaulipas por elecciones extraordinarias 2023

Este 19 de febrero se realizan las elecciones 2023 de forma extraordinaria en el estado de Tamaulipas para elegir una senaduría, por lo que habrá ley seca.

Cabe recordar que el escaño quedó vacante luego de que el actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, solicitara permiso al cargo y su suplente Faustino López muriera durante un accidente automovilístico el pasado mes de octubre.

Como indica el artículo 77 de la Constitución, el Senado de la República tiene que aprobar una convocatoria para elecciones extraordinarias en Tamaulipas.

¿Qué se elige en Tamaulipas en las elecciones 2023?

El proceso de la elección extraordinaria en Tamaulipas comenzó el pasado mes de diciembre de 2022 con la solicitud del registro a la candidatura para senador.

Las precampañas de las elecciones 2023 concluyeron el pasado 17 de diciembre y las campañas recientemente culminaron el 15 de febrero, de acuerdo con el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Ya sabes quiénes son las candidatas y candidatos que se postulan para el cargo a la #Senaduría del estado de #Tamaulipas?



Conóceles y ¡participa! ➡️ https://t.co/rXygdmYeSs pic.twitter.com/DQ88Flyvfx — @INEMexico (@INEMexico) February 16, 2023

¿Qué días habrá ley seca en Tamaulipas por elecciones 2023?

La ley seca es una de las medidas que aplican algunos gobiernos locales previo a un ejercicio como las elecciones 2023.

En el caso de Tamaulipas, el gobierno publicó en el Periódico Oficial en qué días y horarios la ley seca se aplicará en la entidad mientras los ciudadanos eligen a su senador.

Según la publicación, la ley seca se aplicará a partir de las 00:00 horas del día sábado 18 de febrero de 2023 hasta las 23:59 horas del día domingo 19 de febrero de 2023.

Qué multa hay por violar la ley seca en Tamaulipas

Las multas por violar la ley seca, según la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas de Tamaulipas, va de los 332 a 550 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, sanciones que van de más de 34 mil a 57 mil pesos, aproximadamente.

Otra de las sanciones que contempla la ley de Tamaulipas en caso de violar la ley seca es la clausura temporal hasta por un plazo de 60 días.