Líderes latinos disienten sobre las elecciones de Nicaragua

Los resultados de las elecciones presidenciales de Nicaragua fueron criticadas por líderes y organismos internacionales. Acusan al presidente Daniel Ortega, quien obtuvo un cuarto mandato consecutivo luego de su victoria en las urnas el domingo 7 de noviembre, de utilizar el proceso como una táctica para duplicar el poder.

El presidente colombiano, Iván Duque, dijo que su país no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales en el país centroamericano.

Lo digo sin ningún temor, Colombia no reconocerá el resultado de esas elecciones fraudulentas.

Chile se sumó a los países que desconocen el resultado de las elecciones en Nicaragua. En Twiter, el canciller chileno Andrés Allamand publicó que los comicios no se hicieron bajo condiciones que pudieran garantizar la transparencia.

El gobierno de Chile rechaza y no reconoce la legitimidad de las elecciones realizadas en Nicaragua, las que apuntan a eternizar a Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder consolidando un régimen dictatorial. pic.twitter.com/eRcB5Vczzy — Andrés Allamand (@allamand) November 8, 2021

De manera sorpresiva, el gobierno de izquierda de Perú sostuvo que las elecciones de Nicaragua “merecen el rechazo de la comunidad internacional”. También pidió la liberación de los candidatos y presos políticos.

Aunque Argentina no condenó directamente las elecciones, si ratificó su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y el trabajo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, respecto de la situación en Nicaragua.

El gobierno de Ecuador también se pronunció en contra del proceso electoral, ya que "careció de las garantías mínimas y de la participación de observadores internacionales y medios de comunicación imparciales, que requieren unas elecciones libres y transparentes, indispensables para el respeto y fortalecimiento de la democracia en el país centroamericano”.

Comunicado | Pronunciamiento del Gobierno del Ecuador 🇪🇨 frente a las elecciones en Nicaragua 🇳🇮: https://t.co/j0WJPtY3vm pic.twitter.com/XV98kDdDhh — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) November 8, 2021

Otros gobiernos que han expresado su rechazo y desconocimiento a los comicios, alegando supuestas ausencias de garantías para el desarrollo del proceso, son Estados Unidos, Costa Rica, España y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

En los meses previos a las elecciones del domingo, Occidente y muchas naciones latinoamericanas habían expresado su profunda preocupación por la imparcialidad del voto cuando Ortega detuvo a opositores y líderes empresariales, canceló partidos rivales y criminalizó la disidencia.

Paises que reconocieron las elecciones de Nicaragua

A excepción del peruano Pedro Castillo, los líderes de izquierda en la Latinoamérica felicitaron a Ortega por su victoria.

El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que "pronunciarse contra las elecciones nicaragüenses es pronunciarse contra el pueblo de Nicaragua".

Bolivia se sumó a las felicitaciones mientas Cuba y Rusia le ofrecieron su respaldo. Incluso, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que los pedidos de Estados Unidos para que los países no reconozcan el resultado son "inaceptables".

La República Argentina ratifica su histórico compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y apoya con firmeza el trabajo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, respecto de la situación en Nicaragua. — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) November 9, 2021

Elecciones presidenciales de Nicaragua 2021



Daniel Ortega ganó fácilmente la reelección después de reprimir a sus rivales políticos, lo que llevó a Estados Unidos a advertir sobre posibles sanciones y presionar por elecciones libres y justas.

El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua dijo que con casi todos los votos contados, un conteo preliminar hizo que la alianza sandinista de Ortega ganara con alrededor de 76% de los votos.

La victoria de Ortega consolida el modelo político cada vez más represivo que ha construido en los últimos años junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.