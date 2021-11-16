Elefante bebé pierde media trompa al caer en trampa de un cazador

Un elefante bebé perdió la mitad de su trompa tras caer en la trampa de un cazador furtivo en la isla de Sumatra, Indonesia

De acuerdo con las autoridades de Indonesia, un grupo de personas encontraron al elefante bebé, de un año de edad, en un estado delicado, muy débil y con la trampa todavía incrustada en su trompa, por lo que, funcionarios de vida silvestre recurrieron a la amputación para salvarle la vida al elefante bebé.

“Obviamente esto tenía como objetivo la caza furtiva de animales en peligro de extinción para ganar dinero”, indicó Agus Arianto, jefe de la agencia de conservación de la provincia de Aceh, quien agregó que cooperarán con las autoridades durante la investigación para dar con la identidad de los responsables.

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Los elefantes están en peligro de extinción por cazadores

La caza furtiva de estos animales, incluso de elefantes bebés, se volvió un problema delicado que aumentó debido a la pandemia, agregó Arianto.

En tanto, la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN) detalló que en los últimos 25 años, se perdió un 69 por ciento de la población de elefantes, lo que equivale a una generación entera.

Y el Ministerio de Bosques y Medio Ambiente de Indonesia mostró que la población de elefantes en el país se redujo al 50 por ciento en los últimos siete años. Mientras que en los últimos nueve años las autoridades de Sumatra hallaron 25 elefantes muertos a consecuencia de algún cazador

El caso más reciente se presentó en el mes de julio, cuando los cuidadores encontraron a un elefante sin cabeza en una plantación de palmeras en East Acech, por lo que las autoridades detuvieron a un cazador furtivo, acusado de cacería ilegal.

Actualmente, el cazador enfrenta un juicio, y en caso de ser declarado culpable podría obtener una pena de cinco años de prisión y una multa de siete mil dólares.

