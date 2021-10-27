Elefantes nacen sin colmillos para sobrevivir a la caza de marfil

La caza furtiva de marfil de la que son víctimas los elefantes en África no solo ha impactado en el menor número de ejemplares, también en su proceso evolutivo, pues ahora nacen sin colmillos, según reveló un estudio.

Las investigaciones, publicadas en la revista Science, encontraron que durante la Guerra Civil de Mozambique, que duró de 1977 a 1992, los ejércitos cazaban elefantes para obtener marfil, lo que derivó en que la cantidad de ejemplares en el Parque Nacional Gorongosa disminuyera en más de 90 por ciento.

“Los videos y registros fotográficos muestran que a medida que el número de ejemplares se desplomó, la proporción de elefantes de sabana africana sin colmillos aumentó de 18 a 51 por ciento”, explicó el estudio.

Mutaciones dentales afectan los colmillos de las hembras

La caza furtiva podría ser la causa de esta falta de colmillos, principalmente entre las hembras, que tienen mutaciones en dos genes dentales, revelaron los investigadores, liderados por Shane Campbell-Staton, biólogo evolutivo de la Universidad de Princeton.

El rasgo sin colmillos es hereditario y el cambio evolutivo en la población puede durar al menos varias generaciones, incluso cuando la caza furtiva disminuye.

El equipo de investigadores analizó los dos genes “plagados de mutaciones” en las hembras que no tenían colmillos, los cuales pueden provocar malformaciones en la raíz del diente y su posterior pérdida.

Según Campbell-Staton, en las personas ese tipo de alteración genética sería capaz de hacer más frágiles los dientes e influir en la ausencia de los incisivos superiores, que son los “equivalentes anatómicos” de los colmillos de los elefantes.

“Los colmillos no son solo ornamentales, tienen un propósito”, afirmó el biólogo. Estos animales los utilizan para cavar en busca de agua y arrancar la corteza de los árboles para alimentarse.

“¿Si un elefante no tiene la herramienta para hacer esas cosas, qué sucede?”, preguntó Campbell-Staton, y consideró que esta condición tendrá un “impacto dramático” en los elefantes y su entorno.

Elephants may go tuskless by tweaking a gene which, when not functioning, is linked to tooth deformation and incisor loss in humans.

https://t.co/HUO1UTTAEd https://t.co/HUO1UTTAEd — Science News (@ScienceNews) October 22, 2021

El Parque Nacional de Gorongosa tiene una extensión aproximada de cuatro mil kilómetros cuadrados, en la que hay bosques, sabanas de palmas y humedales. Este rincón de África se recuperó de una guerra civil y ahora trabaja en la conservación de diferentes especies, como leones, hipopótamos y antílopes.

Gorongosa tiene entre 800 y mil elefantes en la actualidad, juegan un papel importante en el ecosistema del parque, pues al derribar árboles y comer hierba actúan como “jardineros”, mientras que sus heces sirven como fertilizante para el suelo y alimento para los escarabajos peloteros.

