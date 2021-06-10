VIDEO: Elefante ataca camioneta con pasajero a bordo en Sudáfrica

Un video que circula en las plataformas digitales muestra el momento en el que un elefante ataca una camioneta con un pasajero a bordo, quien se encontraba en un camino despoblado en Sudáfrica.

Las imágenes fueron grabadas por la cámara de la camioneta, las cuales muestran que el conductor se detuvo ante el paso de un par de elefantes; sin embargo, uno de ellos embistió el vehículo y lo dañó al enterrar los colmillos.

De acuerdo con medios locales, el conductor de la camioneta fue identificado como Norman Nukeri, quien se dedica a suministrar combustible en Hoedspruit, una ciudad de Limpopo, en Sudáfrica.

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El vehículo se dirigía a una cabaña cuando fue atacado por uno de los elefantes que cruzaban el camino. De acuerdo con la información de la cámara, los hechos ocurrieron el pasado 1 de junio.

Cuando el elefante comenzó a acercarse al vehículo, el conductor trató de apartarse del camino; no obstante, el animal corrió hacia la camioneta y la arrastró por varios metros mientras le clavaba los colmillos.

Elefante destroza la camioneta

En las imágenes se observa que el elefante causó destrozos en la camioneta, luego de que la arrastró por varios metros, incluso le destapa el cofre y lo deja completamente dañado.

El video de la cámara también muestra la reacción del sujeto cuando el elefante arrastra la camioneta. A pesar de su rostro de preocupación, el conductor de la camioneta resultó ileso.

“Estuvo conmocionado durante uno o dos días después”, dijo Nathan Traut, gerente de marketing y operaciones de la empresa en Sudáfrica para la que trabaja el conductor.

El gerente de la empresa agregó que el trabajador no quiso salir del vehículo después del ataque del elefante, por lo que esperó en el lugar hasta que llegaron los guardabosques.

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