China: Explosión de gas y derrumbe deja muertos

La explosión de una tubería de gas provocó el derrumbe de uno de los edificios del mercado de alimentos de la ciudad china de Shiyan. Hasta el momento, el saldo es de 12 muertos y 138 heridos, 37 de gravedad. Un total de 150 personas fueron desalojadas tras el siniestro. Los esfuerzos de rescate continúan; hospitales aledaños piden donación de sangre.

President #XiJinping on Sunday called for all-out efforts in rescue operations after a gas pipe explosion in Shiyan City, central China's Hubei Province. As of 14:00 BJT Sunday, at least 12 were killed and 138 injured in the accident, local authorities said at a press conference. pic.twitter.com/ScfROCqocJ — CGTN (@CGTNOfficial) June 13, 2021

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Mercado de dos pisos construido en 1990

Las imágenes muestran escombros y vidrios rotos en lo que era el primer piso del edificio colapsado, donde la gente estaba desayunando y comprando alimentos cuando ocurrió la explosión.

El accidente se produjo en una comunidad residencial a las 06:30 horas de este domingo, atrapando a un gran número de personas. Autoridades locales enviaron a más de 170 socorristas al lugar del accidente.

913 viviendas y comercios fueron desalojados

Los departamentos de salud locales lanzaron inmediatamente una respuesta de emergencia sanitaria; organizaron el rescate y el traslado de los heridos. Funcionarios de la Comisión Provincial de Salud de Hubei enviaron a un grupo de médicos al lugar del accidente para coordinar y guiar las tareas de rescate.

El presidente Xi Jinping ordenó todos los esfuerzos para rescatar a los heridos tras la explosión de gas. Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, ha pedido a las autoridades brindar todo el apoyo a las familias de las víctimas.

En total, más de 2.000 personas fueron movilizadas para la operación de rescate. En escena laboran 173 bomberos locales, 38 vehículos y seis perros de búsqueda. La causa de la explosión ya está bajo investigación.

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