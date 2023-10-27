Elevador colapsa con 12 personas en hospital de Yucatán

Un elevador del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán colapsó con 12 personas al interior, según testigos; sin embargo las autoridades no han dado una cifra oficial sobre el accidente.

En un comunicado, el hospital reconoció el percance en el elevador, mismo que atribuyó a una falla mecánica en la que aseguró que ninguna persona habría resultado con lesiones de gravedad. Sin embargo, confirmó que "personal afectado" fue atendido y valorado por los médicos de la misma unidad, tan pronto como se identificó el evento.

"Nuestro equipo de Protección Civil y Hospital Seguro, actuó con rapidez y eficacia para garantizar la seguridad de las personas afectadas", declaró.

Piden dictamen por falla en elevador de Yucatán

La dirección del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán informó que la seguridad de los pacientes, visitantes y el personal que labora en la institución es "de la más alta prioridad", motivo por el que anunció que solicitará de inmediato un dictamen técnico del accidente en el elevador.

“Nuestra prioridad es brindar atención médica de alta especialidad a la población sin seguridad social, la cual continuará sin eventualidades", añadió.

¿Dónde se ubica el HRAEPY y a quiénes atiende?

De acuerdo con el gobierno de México, el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán es un organismo dependiente de la Secretaría de Salud Federal, dentro del marco de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

El área de influencia planeada para esta institución abarca los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y atiende a una población total de 3 millones 823 mil 231 habitantes; de los cuales el 49% no se encuentran afiliados a ningún sistema organizado de atención a la salud.

En la entidad es uno de los hospitales que atiende a más personas sin seguridad social que requieren consulta de alta especialidad, así como procedimientos quirúrgicos. "Es un Hospital Federal de Referencia al servicio de los estados del Sureste de la Nación", añade la Secretaría de Salud.