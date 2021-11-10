Eliminar coches de combustión para 2035, compromiso en Glasgow

En la cumbre COP26 que se celebra en Glasgow en Reino Unido, un total de 31 países, entre ellos México, se han comprometido a eliminar los coches de combustión para 2035 con el fin de combatir el cambio climático.

Sin embargo, estados unidos, China y Japón, así como España, Alemania y Francia no se han adherido al compromiso.

Se esperan más de 100 firmas

La presidencia británica de la cumbre adelantó que más de 100 entidades firmarán el Acuerdo de Glasgow sobre Emisión Cero de Vehículos a lo largo de la jornada, pero hasta ahora figuran, además de los 31 países, 38 autoridades regionales, 11 fabricantes de vehículos, 27 propietarios de flotas y empresas de movilidad compartida.

El transporte de combustión representa una quinta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, de las cuales el 89 % corresponde al transporte por carretera.

Entre los constructores de coches que sí han firmado el pacto figuran grandes compañías como General Motors, Ford, Mercedes Benz o Volvo. Unidos suponen casi un cuarto de las ventas a nivel global.

Eliminar vehículos de gasolina y diésel

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 que termina este viernes en Glasgow, este acuerdo pretende ser el principio del fin para los vehículos de gasolina y diésel, que serán eliminados y sustituidos por vehículos de cero emisiones para 2035 en los mercados clave y para 2040 en el resto del mundo.

La electrificación del transporte por carretera es vital para reducir a la mitad las emisiones de carbono en esta década, a fin de estabilizar el calentamiento global en 1.5 grados centígrados.

Los vehículos de emisiones cero impulsados por fuentes renovables pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 80 % durante el ciclo de vida de los coches.

Impulsar la bicicleta

Este mismo miércoles, más de 200 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo han firmado la "Carta #MoreCycling a los gobiernos de la COP26" en la que piden un impulso del ciclismo como herramienta para luchar contra el cambio climático. Abogan por la financiación de estrategias nacionales que den incentivos a personas y empresas para que sustituyan sus coches por bicicletas.

A través de la carta piden un compromiso para aumentar significativamente el número de personas que usan la bicicleta en los distintos países, y aclaran que esto solo se conseguirá con infraestructura de calidad, integrando la bicicleta con el transporte público, mejorando la seguridad vial e implementando políticas que alienten a las personas y empresas a reemplazar los viajes en automóvil por viajes en bicicleta.

"La promoción y habilitación de la movilidad activa debe ser una piedra angular de las estrategias globales, nacionales y locales para alcanzar los objetivos netos de carbono cero", recuerdan.

