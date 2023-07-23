Elon Musk dice que Twitter cambiará de logo y dirá adiós a los pájaros

Elon Musk tuiteó el domingo que está pensando en cambiar el logotipo de Twitter, asegurando que "pronto diremos adiós a la marca Twitter y, poco a poco, a todos los pájaros".

En una publicación realizada a las 04:06 GMT, el multimillonario propietario de la red social añadió que "si se publica un logo X lo suficientemente bueno esta noche, haremos (que) salga en vivo en todo el mundo mañana".

Musk publicó una imagen de una "X" parpadeante, y más tarde en un chat de audio de Twitter Spaces respondió "sí" cuando se le preguntó si el logotipo de Twitter cambiará, añadiendo que "debería haberse hecho hace mucho tiempo".

El logotipo de pájaro de Twitter fue sustituido temporalmente en abril por el perro Shiba Inu de Dogecoin, lo que contribuyó a aumentar el valor de mercado de la moneda meme.

El sitio web de Twitter dice que su logotipo, que representa un pájaro azul, es "nuestro activo más reconocible". "Por eso lo protegemos tanto", añade. La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Like this but X pic.twitter.com/PRLMMA2lYl — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Los cambios de Musk a Twitter

Bajo el tumultuoso mandato de Musk desde que compró Twitter en octubre, la empresa ha cambiado su nombre comercial a X Corp, reflejando la visión del multimillonario de crear una "super app" como la china WeChat.

La empresa fue objeto de críticas generalizadas por parte de usuarios y profesionales de la mercadotecnia cuando Musk anunció a principios de este mes que Twitter limitaría el número de tuits diarios que pueden leer las cuentas no verificadas.

Los límites diarios ayudaron al crecimiento del servicio competidor Threads, propiedad de Meta, que superó los 100 millones de registros a los cinco días de su lanzamiento.