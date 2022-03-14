Elon Musk reta a Putin a un duelo por Ucrania

El magnate sudafricano-estadunidense Elon Musk, desafió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a un duelo (sin precisar la forma de este) por Ucrania en donde Rusia mantiene su operación militar especial.

Elon Musk publicó en su cuenta oficial en Twitter: "Por la presente, desafío a Vladimir Putin a un duelo (cuerpo a cuerpo). El premio es Ucrania".

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

En otro mensaje (escrito en ruso), el fundador de Tesla y SpaceX, preguntó: "¿Acepta el enfrentamiento?", además de que etiquetó a la cuenta oficial en inglés del Kremlin.

Вы согласны на этот бой? @KremlinRussia_E — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Elon Musk causa revuelo en redes sociales por su reto a Putin por Ucrania

Sus publicaciones de inmediato causaron gran revuelo en redes sociales en donde el nombre de Elon Musk se hizo tendencia.

De hecho en un tercer "tuit" y ante la sorpresa de sus millones de seguidores, Musk publicó que hablaba "completamente en serio".

I am absolutely serious — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Rusia le dice "debilucho" a Elon Musk

Dmitry Rogozin, director de Roscosmos (agencia espacial de Rusia), salió al quite y prácticamente de inmediato le contestó a Elon Musk .

Rogozin de Roscosmos publicó en su Twitter: "Pequeño demonio, tú aún eres joven, compite conmigo -debilucho-. Solo sería una pérdida de tiempo. Adelanta a mi hermano primero. A. S. Pushkin -La historia del Papa y su trabajador Balda-".

Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата.



А. С. Пушкин "Сказка о Попе и работнике его Балде" https://t.co/KuR328iH20 — РОГОЗИН (@Rogozin) March 14, 2022

Cabe recordar que Rogozin ya se ha enfrentado en otras ocasiones y a través de las redes sociales con Elon Musk.

Ucrania señala que Musk puede enviar a Putin a Júpiter

Mykhailo Fedorov, viceprimer ministro de Ucrania, también reaccionó a las publicaciones en Twitter de Musk. En su publicación en su cuenta oficial en Twitter, Fedorov aseguró que "Musk puede enviar a Putin a Júpiter".

I am sure that @elonmusk can send Putin to Jupiter. https://t.co/bXxy7yaQxJ — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 14, 2022

Desde hace unas semanas, Mykhailo Fedorov ha organizado una recaudación de fondos para "lanzar a Putin a Júpiter", un dinero que según el funcionario de Ucrania, será utilizado para reparar las infraestructuras dañadas en la "Nación Eslava".

Elon Musk pone su internet satelital Starlink al servicio de Ucrania

Cabe señlar que desde que comenzó la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el magnate sudafricano-estadunidense, informó que el servicio de banda ancha del internet satelital de su compañía "Starlink", comenzó a operar en Ucrania.

Musk ha enviado terminales de su servicio de conexión Starlink, en un intento por aliviar las interrupciones del servicio de internet en Ucrania causados por los bombardeos de parte de Rusia.