Elon Musk finaliza su viaje de dos días a China

El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, partió de Shanghái el jueves 1 de junio por la mañana, concluyendo un viaje de dos días a China en el que se reunió con ministros del gobierno y un proveedor clave de baterías, y visitó la Gigafactory de automóviles en Shanghái.

El jet privado del multimillonario estadounidense despegó del aeropuerto Hongqiao de Shanghái a las 11:23 a.m. hora local con destino a Austin, Texas, donde se encuentra la sede mundial de Tesla.

Desde su llegada a China el martes 30 de mayo, Musk ha recibido una lluvia de elogios por parte del público chino, algo que contrasta con el inusual silencio del multimillonario, quien aún no ha hecho declaraciones públicas. Poco se sabe de las conversaciones que tuvo con funcionarios del gobierno chino hasta el momento.

Esta es la primera visita de Musk a China en tres años, y se produce cuando Tesla enfrenta una competencia cada vez más intensa contra los vehículos eléctricos fabricados en China y cierta incertidumbre sobre los planes de expansión para la planta de Shanghái.

China es el segundo mercado más grande de Tesla después de Estados Unidos, y la planta de Shanghái es el centro de producción más grande del fabricante de automóviles eléctricos, por lo que está en planes de expansión.

Elon Musk visita gigafactoría de Tesla en ciudad china de Shanghai https://t.co/38C1Kp9mGv pic.twitter.com/aK3lq8o5Kx — China Xinhua Español (@XHespanol) June 1, 2023

Reunión de Musk con ministros chinos

Musk se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, horas después de aterrizar en Beijing. Qin le dijo a Musk que China estaba comprometida con mejorar el entorno comercial para los inversores, incluido Tesla, y usó una elaborada metáfora de conducción para describir la relación entre China y EU relaciones, según un comunicado de su ministerio.

En su segundo día de viaje, Musk visitó el Ministerio de Comercio del país por la mañana con la jefa de asuntos públicos de Tesla en China, Grace Tao, y el jefe de fabricación global, Tom Zhu; se desconoce que se habló durante la reunión.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que Beijing da la bienvenida a Musk, u otros líderes empresariales, para visitar China y promover la cooperación de beneficio mutuo. "Nos complace ver que las empresas extranjeras invierten y establecen negocios en China, para profundizar su presencia en el mercado chino y compartir oportunidades de desarrollo", dijo la portavoz Mao Ning durante una sesión informativa regular en Beijing.