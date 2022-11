En 2022, Elon Musk se coronó como uno de los hombres más ricos del planeta, con una fortuna que asciende a 247.6 mil millones de dólares, pero cómo fue que el multimillonario inicio en el mundo de los negocios.

Elon Musk nació el 28 de junio de 1971, en Pretoria, Sudáfrica, aunque el multimillonario posee la nacionalidad norteamericana y canadiense, gracias a su madre. Es hijo de un padre ingeniero que explotaba minas de esmeralda y quien más tarde le inculcaría el gusto por los ordenadores.

Desde muy pequeño, Musk mostró dotes impresionantes, pues vendió su código para un videojuego llamado “Blastar” a una revista de computadoras por 500 dólares, es decir, casi 10 mil pesos mexicanos.

A los 17 años, el multimillonario se mudó a Estados Unidos para evitar cumplir con el servicio militar, donde obtuvo la nacionalidad norteamericana e inició sus estudios en la Universidad de Pensilvania, especializándose en Economía y Física.

La primera empresa que llevaría a Elon Musk a ser rico

En los años 90, Elon Musk fundó su primera empresa exitosa, a lado de su hermano Kimbal, se trataba de ‘Zip2 ', una especie de páginas amarillas de compañías que más tarde fue vendida por 22 millones de dólares.

Gracias a las ganancias de su primera compañía, el ahora multimillonario invirtió en una empresa de banca online, X.com, que se fusionó con otra empresa más especializada en pagos, para así formar el magnate de transacciones monetarias PayPal en el 2000.

A sus inicios, la mayoría de las empresas de Elon Musk eran pasajeras, ya que al igual que ‘Zip2 ', PayPal fue vendida a eBay, en 2002, compra por la que el empresario habría recibido 180 millones de dólares.

El momento en que Elon Musk casi se va a la quiebra

En junio de 2002, Musk funda SpaceX, con la intención de disminuir el costo y aumentar la accesibilidad de los viajes espaciales, cuyo objetivo principal era llegar a Marte.

Para febrero de 2004,el multimillonario se une a Tesla como presidente de la junta y supervisa la ronda inicial de financiación de inversiones, invirtiendo capital pese a que aún no fabricaban sus primeros automóviles.

Mike Blake/Reuters En febrero de 2004, Elon Musk se une a Tesla

Durante estos años, la suerte no le sonrió al empresario, debido a que ambas compañías no habían generado el éxito esperado. Por un lado, SpaceX tuvo múltiples lanzamientos fallidos y por otro Tesla aún no comenzaba con la fabricación de vehículos.



La situación comenzó a preocupar a Musk porque había invertido la mayoría de sus ahorros en ambas compañías, pero la situación rápidamente mejoro cuando SpaceX consiguió un contrato de mil 600 millones de dólares con la NASA y Tesla comenzó a fabricar su primer coche, el Model S, para su posterior venta al público.

Otras compañías de Elon Musk

Desde aquel entonces la fortuna de Musk incremento de manera imparable y con ello la creación de un par de compañías más que comenzaron a hacerlo rico:



Open AI en 2015

2006 - SolarCity

2016 - The Boring Company, una comapañía experta en cavar túneles.

2016 - crea Neuralink, una empresa de neurotecnología.

Pool New/Reuters Elon Musk funda SpaceX en 2002

Elon Musk aumentó su fortuna 11 cifras con la compra de Twitter

El 13 de abril de 2022, Elon Musk hace una oferta para comprar Twitter, luego de múltiples demandas por la compra y rechazo de esta, el multimillonario finalmente concreta la adquisición por 44 mil millones de dólares, más de 861 millones de pesos el 27 de octubre.

Pese a las múltiples polémicas en torno a la compra de Twitter, datos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg, indican que las finanzas de finanzas del multimillonario sumaron un número de 11 cifras.

Al contrario de la fortuna de Elon Musk, las acciones de Twitter se encontrarían a la baja con una caída de casi 40 % de su valor total.