En 2022, Elon Musk es uno de los hombres más ricos del planeta, con una fortuna que asciende a 247.6 mil millones de dólares; sin embargo, cómo fue que el multimillonario inició en el mundo de los negocios.

Elon Musk nació el 28 de junio de 1971, en Pretoria, Sudáfrica; no obstante, posee la nacionalidad norteamericana y canadiense, gracias a su madre. Es hijo de un padre ingeniero, que explotaba minas de esmeralda y quien más tarde le inculcaría el gusto por los ordenadores.

Desde muy pequeño, Musk mostró dotes impresionantes en los negocios, pues a corta edad vendió un código para un videojuego llamado "Blastar" a una revista de computadoras por 500 dólares, es decir, cerca de 10 mil pesos mexicanos.

A los 17 años, el multimillonario se mudó a Estados Unidos para evitar cumplir con el servicio militar y una vez ahí, obtuvo la nacionalidad norteamericana e inició sus estudios en la Universidad de Pensilvania, especializándose en Economía y Física.

La primera empresa que llevaría a Elon Musk a ser rico

En los años 90, Elon Musk fundó su primera empresa exitosa, a lado de su hermano Kimbal. Se trataba de 'Zip2 ', una especie de página amarilla, que más tarde fue vendida por 22 millones de dólares.

Gracias a las ganancias de su primera compañía, en el 2000, el ahora multimillonario invirtió en una empresa de banca online denominada X.com, la cual fusionó con otra empresa especializada en pagos, para así formar el sistema de transacciones monetarias conocido como PayPal.

A sus inicios, la mayoría de las empresas de Elon Musk eran pasajeras, ya que al igual que 'Zip2 ', PayPal fue vendida a eBay, en 2002, compra por la que el empresario habría recibido 180 millones de dólares.

El momento en que Elon Musk casi se va a la quiebra

Posteriormente, en junio de 2002, Musk fundó SpaceX, con la intención de disminuir el costo y aumentar la accesibilidad de los viajes espaciales, con el objetivo principal de llegar a Marte.

Además, para febrero de 2004, el multimillonario se unió a Tesla como presidente de la junta y supervisó la ronda inicial de financiación de inversiones, por lo que invirtió capital pese a que aún no se fabricaban los primeros automóviles.

En febrero de 2004, Elon Musk se une a Tesla|Mike Blake/Reuters

Durante estos años, la suerte no le sonrió al empresario, puesto que ambas compañías no habían generado el éxito esperado. Por un lado, SpaceX tuvo múltiples lanzamientos fallidos y, por otro, Tesla todavía no comenzaba con la fabricación de vehículos.

La situación comenzó a preocupar a Musk, ya que había invertido la mayoría de sus ahorros en ambas empresas, pero la situación rápidamente mejoró cuando SpaceX consiguió un contrato de mil 600 millones de dólares con la NASA y Tesla arrancó con la fabricación de su primer coche, el Model S, para su posterior venta al público.

Otras compañías de Elon Musk

Desde aquel entonces, la fortuna de Musk incrementó de manera imparable y con ello, la creación de un par de compañías más que comenzaron a hacerlo rico:



2006 - SolarCity.

2015- Open AI.

2016 - The Boring Company, una comapañía experta en cavar túneles.

2016 - Neuralink, una empresa de neurotecnología.

Elon Musk funda SpaceX en 2002|Pool New/Reuters

Elon Musk aumentó su fortuna 11 cifras con la compra de Twitter

El 13 de abril de 2022, Elon Musk hizo una oferta para comprar Twitter, lo que derivaría en múltiples demandas. Finalmente, el pasado 27 de octubre, el multimillonario concretó la adquisición de la red por 44 mil millones de dólares, más de 861 millones de pesos.

Pese a las diversas polémicas en torno a la compra de Twitter, datos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg indican que las finanzas del multimillonario sumaron un número de 11 cifras.

Al contrario de la fortuna de Elon Musk, las acciones de Twitter se encuentran a la baja, con una caída de casi 40% de su valor total.