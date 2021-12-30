Elon Musk confía que en 10 años SpaceX lleve humanos a Marte

Elon Musk, fundador de la empresa estadounidense de fabricación aeroespacial, SpaceX, aseguró que espera llevar a seres humanos a Marte a bordo de su cohete StarShip en los próximos 10 años "siendo el peor de los casos”.

Así lo informó el también CEO de SpaceX a través de su participación en un podcast de Lex Fridman, investigador especializado en tecnología.

Durante la entrevista Lex Fridman preguntó: “¿Cuándo crees que SpaceX pondrá a los seres humanos en la superficie de Marte?”, y Elon Musk predijo: “En el mejor de los casos, 5 años. En el peor de los casos, 10 años”.

El multimillonario destacó que para llevar humanos al planeta rojo, se requiere de varios factores, siendo uno de ellos la optimización de su cohete Starship.

SpaceX will be landing Starships on Mars well before 2030. The really hard threshold is making Mars Base Alpha self-sustaining. — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2021

Elon Musk: "no hay cantidad de dinero que consiga un pasaje a Marte"

El fundador de Tesla, Elon Musk detalló los planes de SpaceX para desarrollar la tecnología necesaria para el viaje, agregando que la optimización de dicho cohete será para minimizar el costo por tonelada para orbitar, y eventualmente hacerlo también con el precio por tonelada para llegar a la superficie de Marte.

Además, también dijo que otro de los factores determinantes para este viaje es "diseñar el vehículo" requerido para ir a Marte, ya que esto establecerá un marco de tiempo.

Al respecto, añadió que "Starship es el cohete más complejo y avanzado que se haya fabricado, no lo sé, en un orden de magnitud o algo así", agregó Elon Musk.

A pesar de estos datos, el multimillonario destacó que por ahora ninguna cantidad de dinero puede conseguir un boleto a Marte, ni siquiera por un billón de dólares; además, para que los humanos lleguen al planeta rojo gracias al SpaceX, todo tiene que salir como se planeo durante los proximos tres lanzamientos restantes del 2026.

Una vez cumplida la hazaña de llegar al Planeta Rojo, Musk planea construir 1 mil 000 cohetes Starship para ofrecer tres lanzamientos por día y así llevar a un millón de personas.

Sin embargo, Elon Musk destacó que el próximo gran paso es construir una ciudad autosuficiente en Marte para llevar a animales de la tierra, como una especie de “arca de Noé futurista”, que conecte los viajes a la Tierra.