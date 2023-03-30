Elon Musk y expertos piden pausar inteligencia artificial por riesgos a la humanidad

Elon Musk y un grupo de expertos en inteligencia artificial y ejecutivos del sector pidieron una pausa de seis meses en el entrenamiento de sistemas más potentes que el recién lanzado modelo GPT-4 de OpenAI, en una carta abierta en la que aluden a posibles riesgos para la sociedad y la humanidad.

A principios de este mes, OpenAI, respaldada por Microsoft, presentó la cuarta versión de su programa de inteligencia artificial GPT (Generative Pre-trained Transformer), que ha cautivado a los usuarios con conversaciones similares a las humanas, la composición de canciones y resumiéndoles documentos extensos.

Carta publicada por el Future of Life Institute:

“Los potentes sistemas de IA solo deberían desarrollarse cuando estemos seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos controlables”.

La organización sin ánimo de lucro está financiada principalmente por la Musk Foundation, así como por el grupo londinense Founders Pledge y la Silicon Valley Community Foundation, según el registro de transparencia de la Unión Europea.

OpenAI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la carta abierta, que instó a una pausa en el desarrollo avanzado de inteligencia artificial hasta que haya protocolos de seguridad compartidos de expertos independientes y desarrolladores que trabajen con los responsables políticos en la gobernanza.

La carta fue firmada por más de mil personas, entre ellas Musk. Sam Altman, presidente ejecutivo de OpenAI, no estaba entre ellos, ni tampoco Sundar Pichai y Satya Nadella, presidente ejecutivos de Alphabet y Microsoft.

Entre los cofirmantes figuran Emad Mostaque, presidente de Stability AI, investigadores de DeepMind -de propiedad de Alphabet- y los expertos Yoshua Bengio, a menudo considerado uno de los "padrinos de la inteligencia artificial", y Stuart Russell, pionero de la investigación en el campo.

La preocupación coincide con la atención de los legisladores estadounidenses sobre ChatGTP por su posible impacto en la seguridad nacional y la educación. Europol, la policía de la UE, advirtió el lunes del posible uso indebido del sistema de inteligencia artificial en intentos de "phishing", desinformación y ciberdelincuencia.

Por su parte, el Gobierno británico presentó propuestas para establecer un marco normativo "adaptable" en torno a la inteligencia artificial.

Carrera por la intelingencia artificial

Desde su lanzamiento el año pasado, ChatGPT de OpenAI, respaldada por Microsoft, ha llevado a sus competidores a acelerar el desarrollo de grandes modelos lingüísticos similares y a las empresas a integrar modelos generativos de inteligencia artificial en sus productos.

Los inversores, recelosos de confiar en una sola empresa, están acogiendo a los competidores de OpenAI.

Microsoft no quiso hacer comentarios sobre la carta y Alphabet no respondió a las llamadas y correos electrónicos en busca de un comentario.

