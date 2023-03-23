¿Por qué Elon Musk se pelea en Twitter con la Organización Mundial de la Salud (OMS)?

El empresario, inversor, magnate y presidente ejecutivo de Twitter, Elon Musk, se ha enfrascado en una discusión con la Organización Mundial de la Salud (OMS), acerca del actual papel que desempeña dicha agencia de la Organización de las Naciones Unidas.

En una publicación en su cuenta verificada de Twitter, que cuenta con más de 132 millones de seguidores, Elon Musk, ha afirmado que los países no deberían "ceder autoridad" a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lo hizo en respuesta a un video del senador derechista australiano Malcolm Roberts, que criticó a la agencia de la Organización de las Naciones Unidas, Elon Musk señaló que: "Los países no deberían ceder autoridad a la OMS".

Countries should not cede authority to WHO — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2023

Elon Musk y la OMS discuten en Twitter

Sus comentarios fueron rápidamente rechazados por el jefe de la agencia sanitaria de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien tuiteó en respuesta: "Los países no están cediendo soberanía a la @OMS. El acuerdo sobre pandemias no cambiará eso. El acuerdo ayudará a los países a protegerse mejor contra las pandemias".

Cabe recordar que desde que surgió la Covid-19, hace más de tres años, la Organización Mundial de la Salud se ha quejado de una "infodemia" de desinformación en torno a la contingencia sanitaria.

En algunas ocasiones, la OMS ha sido el blanco directo de tales ataques, y algunos comentaristas la acusan de intentar arrebatar la política sanitaria a los gobiernos, especialmente desde que se iniciaron las negociaciones internacionales entre los Estados miembros sobre un nuevo tratado pandémico para evitar y hacer frente a futuros brotes.

La OMS (Organización Mundial de la Salud), está formada por 194 Estados miembros que toman las principales decisiones sobre sus políticas y presupuestos sanitarios a través de una asamblea anual a la que asisten los gobiernos.

Countries aren’t ceding sovereignty to @WHO. The #PandemicAccord won’t change that. The accord will help countries better guard against pandemics. It will help us to better protect people regardless of whether they live in countries that are rich or poor. https://t.co/kYYtyOrh0u — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 23, 2023

¿Qué hace Elon Musk?

Actualmente, Elon Musk es el CEO, inversor y arquitecto de productos de la empresa Tesla, fundador de SpaceX, Neuralink y OpenAI, entre otras. Además, es el director ejecutivo de Tiwtter, aunque recién anunció que dimitirá. Su patrimonio se cifra en unos 140 mil millones de dólares, estimados hasta el mes de enero de 2023.