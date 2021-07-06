Tormenta tropical “Elsa” toma fuerza y se aproxima a Florida

Florida se alista para recibir la tormenta tropical "Elsa", que, según los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, estará cerca de los Cayos el miércoles y avanzará sobre la costa oeste hoy y después cruzará la península en dirección noreste.

A las 11:00 horas de Miami, "Elsa" estaba a 105 km al oeste-noroeste de Cayo Hueso y a 345 km al sur de Tampa, en la parte central del litoral occidental de Florida en donde ya se registran lluvias y vientos.

De acuerdo con el NHC se espera cierta intensificación de "Elsa" durante las próximas 24 horas antes de tocar tierra por lo que se activaron las alertas de la costa del Golfo de Florida.

Ante esto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió a los floridanos que estén preparados para las lluvias, vientos y marejadas de "Elsa" y se mantengan a salvo.

DeSantis declaró emergencia para los condados de Charlotte, Citrus, Collier, DeSoto, Hardee, Hernando, Hillsborough, Lee, Levy, Miami-Dade, Monroe, Pasco, Pinellas y Sarasota, con la finalidad de desembolsar recursos de ser necesario.

We are continuing to closely monitor #Elsa. All Floridians should prepare for the possibility of heavy rain, flooding and potential power outages. Now is the time to restock your supplies and review your hurricane plan. Follow @FLSERT for updates throughout the coming days. pic.twitter.com/C4lzmK3R50 — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 4, 2021

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El NHC lanzó un aviso de tormenta tropical para los Cayos de Florida, desde Craig hasta Dry Tortugas, y una vigilancia desde el cayo Craig a Ocean Reef, así como para, Florida Bay y la costa oeste del estado desde Flamingo a Bonita Beach.

Here are the 11am EDT 6 July Key Messages for Tropical Storm #Elsa. Some intensification is expected over the next 24 hours before landfall. Hurricane Watches & Tropical Storm Warnings are up for portions of the Gulf Coast of Florida.



Latest: https://t.co/905zOAYiId pic.twitter.com/rpARspXGBi — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 6, 2021

En los Cayos y en ciudades de la costa oeste ya se empezaron a repartir bolsas de arena para prevenir daños por inundaciones y a tomar otras medidas con el mismo fin, como ocurre en Tampa, donde "Elsa" podría impactar y ya se activó un centro de manejo de emergencias.

Mientras que en la base MacDill de la Fuerza Aérea, sede de Sexta Ala de Reabastecimiento, se ha ordenado llevar los aviones a otra base en Wichita, en Kansas, para evitar que sean dañados.

Además, la Guardia Costera ha puesto en condición Yankee los puertos de Cayo Hueso debido a la expectativa de vientos sostenidos de 56 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h generadas por "Elsa" que pueden llegar en 24 horas.

8am EDT 6 July -- Tropical Storm #Elsa continues to produce heavy rainfall, primarily east of the center, over portions of Cuba & the Florida Keys. Flash flooding and mudslides remain an ongoing threat for these areas this morning.



Latest: https://t.co/905zOAYiId pic.twitter.com/SUtxFF3KuB — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 6, 2021

Estos puertos e instalaciones están actualmente abiertos a todo el tráfico comercial y todas las operaciones de transferencia pueden continuar.

Los buques que deseen permanecer en el puerto deben presentar un plan de amarre seguro por escrito y pedir permiso, por lo que se recomienda a las embarcaciones con destino al sur de Florida que busquen un destino alternativo y a las embarcaciones de recreo que busquen puerto seguro.

Antes de "Elsa" se han formado este año las tormentas tropicales Ana, Bill, Claudette y Danny. Los meteorólogos pronostican que va a ser una temporada ciclónica por encima de lo normal, pero sin llegar a la de 2020, que batió todos los récords históricos.

La tormenta "Elsa" pasa por Cuba sin "grandes afectaciones"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que la tormenta tropical "Elsa" ha pasado por el país sin provocar "grandes afectaciones".

Durante una reunión del Órgano Económico Social del Consejo de Defensa Nacional refirió que se revisaron los efectos de "Elsa" y "desde Cienfuegos hasta Guantánamo no ha habido grandes afectaciones".

Cuba mantuvo alerta varias en sus provincias por el paso de "Elsa" que ha soplado con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y ha provocado fuertes lluvias durante seis horas, según el Instituto de Meteorología (Insmet) de la isla.

En las últimas horas han pasado a la normalidad las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila, según indican medios locales.

|NASA

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