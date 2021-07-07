“Elsa” se convierte en huracán categoría 1 y se aproxima a Florida

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la tormenta tropical "Elsa" se convirtió en huracán de categoría 1 y se aproxima a las costas de Florida, en Estados Unidos.

A través de un comunicado, el SMN anunció que el centro del huracán "Elsa" se localiza a 165 kilómetros al sur-suroeste de Tampa, en Florida, Estados Unidos, y a 685 km al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo”, especificó la SMN.

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"Elsa" se desplaza hacia el norte a 22 kilómetros por hora, por lo que no afectará a territorio mexicano, pues está a 685 kilómetros del punto más cercano a México. "Elsa" incrementó su categoría a huracán 1 en la escala Saffir Simpson.

Al respecto, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en Estados Unidos prevé que "Elsa" continúe moviéndose hacia el norte paralelo a la costa oeste de Florida, y tocará tierra el miércoles por la mañana en la región de Big Bend, en el noroeste del estado.

#Elsa incrementó a #Huracán categoría 1 en la escala de #SaffirSimpson. Su centro se localiza a 165 km al sur-suroeste de Tampa, Florida, Estados Unidos de América, y a 685 km al noreste de Cabo Catoche, #QuintanaRoo. Más información en la liga 👉https://t.co/iGFK4kaRaU pic.twitter.com/sizo1kBWbM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 7, 2021

Florida está bajo advertencia por "Elsa"

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo este martes que hay siete condados bajo advertencia por la posible llegada del huracán "Elsa" y 33 condados bajo estado de emergencia.

"Elsa" mantiene vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, con rachas de hasta 140. Las autoridades recordaron que una tormenta tropical se convierte en huracán cuando mantiene rachas de viento mínimas de 120 km/h.

"Elsa" bajó de categoría el sábado pasado; sin embargo, provocó inundaciones, arrancó tejados, derribó árboles y dañó terrenos agrarios e infraestructura en todo el Caribe, desde Barbados hasta Jamaica, así como de Haití a República Dominicana.

Este lunes, "Elsa" tocó tierra, como tormenta tropical, en la costa sur de Cuba y provocó fuertes lluvias y vientos, mientras varias islas del Caribe sufrieron destrozos, señaló el Centro Nacional de Huracanes.

🌧️ La tormenta tropical Elsa llega al estrecho de Florida tras dejar fuertes lluvias en Cuba pic.twitter.com/PLCyzvVbsZ — Reuters Latam (@ReutersLatam) July 7, 2021

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