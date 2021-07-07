“Elsa” se acerca a de Florida como tormenta tropical

"Elsa" perdió fuerza la madrugada de este miércoles y se degradó a tormenta tropical. Se espera que toque tierra en las próximas horas cerca de Cedar Key, al norte de Florida, de acuerdo con la actualización más reciente del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

A las 5:00 de la mañana, tiempo de Florida, el fenómeno meteorológico estaba a 75 kilómetros de Cedar Key, y ya había superado la zona de Tampa, en la zona centro del estado, sin que se reportaran daños.

En la actualización meteorológica más reciente, se precisó que "Elsa" se desplaza en paralelo a la costa de Florida a una velocidad de 22 km/h, con vientos máximos de 100 km/h.

Here are the 5AM EDT July 7 Tropical Storm #Elsa Key Messages. Storm surge, heavy rainfall, and wind impacts to continue across portions of the Florida peninsula. Tropical Storm Watch issued for portions of the Mid-Atlantic coast. https://t.co/905zOAYiId pic.twitter.com/gXwq1ebe1v — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 7, 2021

Ron DeSantis, gobernador de Florida, había adelantado que el fenómeno tocaría tierra entre las 8:00 y 9:00 de la mañana del miércoles, tiempo local, y de acuerdo con el pronóstico del NHC, "Elsa" luego de tocar tierra en la región noroeste de la costa de Florida, atravesará la zona norte del estado y llegará a la costa sureste de Estados Unidos en busca del océano Atlántico, aunque se prevé que podría debilitarse conforme avance sobre tierra.

En Tampa no se reportaron daños de consideración durante el paso de la tormenta tropical, únicamente subió el nivel del mar en algunas partes, afectando ligeramente vialidades costeras.

"Elsa" es el primer huracán de la temporada 2021 en el Atlántico. Durante la noche del domingo, el fenómeno también se fortaleció y alcanzó la categoría de huracán, pero el lunes se debilitó antes de llegar a Cuba. De nueva cuenta alcanzó la categoría de huracán durante la tarde-noche del martes y se debilitó durante las primeras horas del miércoles.

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Piden a mexicanos estar alertas por "Elsa"

Autoridades diplomáticas mexicanas pidieron a los connacionales residentes en la zona costera de Florida mantenerse alertas ante el riesgo que representa el paso de "Elsa" por el estado.

Maki Teramoto, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica del Consulado de México recomendó a la comunidad mexicana mantenerse constantemente informada ante la evolución del fenómeno, además de que proporcionó el teléfono 520-623-7874 para personas que requieran apoyo.

También solicitó a los mexicanos residentes de Florida tener preparado un kit de emergencia, en el que se debe incluir lo siguiente:



Agua (un galón por persona).

Alimentos no perecederos.

Linterna y pilas.

Equipo de primeros auxilios.

Medicamentos.

Tarjeta con teléfonos de emergencia.

Otros artículos de primera necesidad.

Dinero en efectivo.

Documentos de identidad en bolsas de plástico con cierre hermético.

🇲🇽Comunidad en FLORIDA🇲🇽



Manténganse informados sobre la tormenta #Elsa y sigan indicaciones de la autoridad.



De requerir asistencia consular, contacten a @ConsulMexMia o a @ConsulMexOrl, o llamen al #CIAM ☎️ 520-623-7874#ProtecciónPreventiva #ProtecciónConsular https://t.co/CSak1mtUol — Maki Teramoto (@MakiTeramotoS) July 7, 2021

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