Elton John cantó en el funeral de princesa Diana por Westminster

El Palacio de Buckingham recibió una petición personal del deán de Westminster para que permitiera a Elton John cantar en el funeral de la princesa Diana en 1997, revelaron medios británicos al hacer referencia a documentos gubernamentales.

El deán de la Abadía de Westminster, Wesley Carr, pidió a un alto cargo de la casa real incluir la actuación de Elton John durante el funeral de la princesa, su gran amiga.

"Este es un momento crucial del servicio y pedimos audacia. Es donde ocurre lo inesperado y algo del mundo moderno que la princesa representaba", escribió Carr en la nota publicada por los Archivos Nacionales del Reino Unido.

"Sugiero respetuosamente que cualquier cosa clásica o coral, incluso un clásico popular como algo de Lloyd Webber, es inapropiada. Mejor sería la canción referida de Elton John, conocido por millones de personas y cuya música disfrutaba la princesa, que sería poderosa".

Los documentos muestran que inicialmente se consideró la balada 'Your Song', pero Carr señaló que la oda del cantante a Marilyn Monroe de 1973, 'Candle in the Wind', ya estaba "siendo ampliamente tocada y cantada en toda la nación".

Su interpretación sería "imaginativa y generosa para los millones de personas que se sienten personalmente afligidas" por la muerte de la princesa Diana, indicó el deán de Westminster.

No hay detalles de ninguna respuesta del Palacio, pero Elton John interpretó la canción, con una letra revisada y dedicada a la 'England's Rose'. Fue uno de los momentos más conmovedores del funeral, visto por nada menos que 2.5 millones de personas.

La versión reeditada, en la que se lamenta la muerte de una mujer a una edad temprana bajo el despiadado resplandor de la fama, pasó a convertirse en el segundo sencillo físico más vendido de todos los tiempos.

En 2019, John dijo que estaba tan preocupado por equivocarse en la letra al actuar en el funeral que hizo instalar un telepronter junto al piano.

Funeral multitudinario para despedir a la princesa Diana

El funeral de la princesa Diana se llevó a cabo el 6 de septiembre de 1997, seis días después de que perdiera la vida en un accidente en París junto a su pareja Dodi Al Fayed.

Además de la ceremonia en la Abadía de Westminster, el acto se convirtió en una multitudinaria despedida en las calles de Londres en las que se agolparon dos millones y medio de personas. La despedida fue retransmitida por televisión y seguida por más de 32 millones de británicos.

