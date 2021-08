Elton John sorprende con palomazo de “Cold Heat” en Cannes

El cantante Elton John sorprendió a los comensales del restaurante La Guérite Beach de Cannes, al echarse un “palomazo” de su nuevo sencillo “Cold Heart”, que grabó junto con Dua Lipa.

En el video que circula en redes sociales se puede ver cuando Elton John, de 74 años, llega con el DJ del restaurante para interpretar el sencillo que fue lanzado apenas la semana pasada y que ya tiene más de tres millones y medio de vistas en internet.

El músico invitó a todos los comensales de La Guérite Beach de Cannes a disfrutar del “palamazo” evento.

“Hola, soy Elton. Es genial verlos a todos. Durante el encierro hice este nuevo sencillo con Dua Lipa y quiero que todos bailen en sus mesas y muevan sus manos así", manifestó el británico.

En el video se puede ver cómo en cuestión de segundos las personas se acercan hacia donde se encuentra Elton John para grabar, mientras el cantante muestra su sorprendente voz.

Luego de haber interpretado “Cold Heart”, Elton John se retiró del restaurante mientras el público improvisado se despedía del músico, quien era escoltado por sus guardias de seguridad.

#Espectáculos #EltonJohn sorprender a varios comensales en un restaurante en donde les interpretó el tema “Cold Heart” que canta a dueto con “Dua Lipa”. pic.twitter.com/RI5Zhpdk46 — Mariela Pocurull (@mariela_po) August 17, 2021

Palomazo de Elton John no fue en Los Cabos

En un principio cuando la noticia comenzó a difundirse, medio locales de Baja California Sur aseguraron que esta presentación de “Cold Heart” sucedió en Los Cabos, donde el cantante se encontraba de vacaciones.

Sin embargo, la noticia se desmintió gracias a la publicación del restaurante El Guérite Beach de Cannes cuando publicó una fotografía del evento.

La trayectoria de Elton John en la música

El cantante Elton John declaró a una revista de espectáculos que su colaboración con Dua Lipa fue una gran experiencia debido a que la cantante le transmitía energía en la grabación de su sencillo “Cold Heart”.

Elton John es un músico con más de 50 años de trayectoria que es considerado como uno de los más influyentes de toda la historia, pues ha grabado más de 30 álbumes de estudio desde 1969.

Algunos de sus éxitos musicales más populares son “Rocket Man”, “Goodbye Yellow Brick”, “Sacrifice”, “I’m Still Standing”, “That’s What Friends Are For”, “Tiny Dancer”, entre otros.

Elton John se declaró abiertamente homosexual en la década de los 80 y en 2014 se casó con David Furnich tras la aprobación del matrimonio igualitario. También creó una fundación contra el SIDA y es promotor de los derechos LGBT.

