Embajada de EU en Cuba emite visas de inmigrantes, pero a cuentagotas

La embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, inició esta semana la emisión de visas de inmigrantes a cubanos, pero a cuentagotas. Con esto cumple con su promesa de principios de este mes, cuando anunció una reanudación limitada de los servicios consulares después de cuatro años.

La embajada de Estados Unidos tramitó este martes su primera visa en más de cuatro años, pero dijo que limitará los servicios a los padres cubanos de ciudadanos estadounidenses.

"Nos alegramos de que nuestra reanudación limitada de la tramitación de visados de inmigrante en La Habana haya comenzado bien. Esperamos poder tramitar en el futuro muchos más visados de inmigrantes y seguir ampliando nuestros servicios consulares en La Habana", dijo el miércoles en un twitter la embajada de Estados Unidos.

Fuera del edificio diplomático, la cubana María Isabel Fiffer, de 23 años, dijo que había oído hablar de la reapertura y vino a preguntar sobre el estado de la petición de su suegra para ir a ver a su hija. Ella dijo que tenía sentimientos encontrados sobre la reapertura.

"Reunir a padres e hijos que son ciudadanos es un avance", dijo. "Pero necesitamos que sea para todos", añadió en alusión a las entrevistas para otras categorías de familias de Cuba.

La reapertura de la embajada de Estados Unidos se da en un momento en que decenas de miles de cubanos han abandonado la isla caribeña con rumbo a Estados Unidos por una crisis económica cada vez más aguda que ha provocado largas filas para obtener alimentos, medicinas y otros bienes básicos.

Nos alegramos de que nuestra reanudación limitada de la tramitación de visados de inmigrante en La Habana haya comenzado bien. Esperamos poder tramitar en el futuro muchos más visados de inmigrantes y seguir ampliando nuestros servicios consulares en La Habana. — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) May 4, 2022

Cubanos buscan alternativas a la embajada de EU para migrar

Estados Unidos recortó su personal diplomático en su embajada en Cuba a partir de 2017 y cerró prácticamente todo el procesamiento de visas tras una serie de incidentes de salud inexplicables entre sus empleados, que fueron bautizados como el "Síndrome de La Habana".

A los cubanos que buscaban emigrar se les ordenó que solicitaran las visas personalmente en embajadas de Estados Unidos, primero en Colombia, y luego en Guayana, lo que ocasionó costosos viajes, fuera del alcance de muchos.

Luego de que Panamá impusiera una visa a los cubanos, muchos viajan a Managua, Nicaragua, que en noviembre eliminó los requisitos de visa para los cubanos, y luego se trasladan hacia el norte hasta la frontera con México, en un costoso viaje y frecuentemente peligroso.

Cuba sostiene que Washington ha animado la migración irregular y los disturbios al endurecer las sanciones de la era de la Guerra Fría para crear dificultades económicas en la isla, al tiempo que no cumple con los compromisos previos de emitir 20,000 visas anuales a ciudadanos cubanos que deseen emigrar.

Estados Unidos ha dicho que reabrir su embajada y emitir visas desde La Habana es un paso para garantizar una migración segura y ordenada.