Embajada de México en Alemania asiste a padres de desaparecida en Berlín

La Cancillería informó que sobre el caso de la desaparición de la joven mexicana María Fernanda, en la ciudad de Berlín, el pasado 23 de julio, la Embajada de México en Alemania ejecutó el protocolo de protección consular inmediatamente después del reporte de los padres de la estudiante de posgrado. Como parte del protocolo, la Sección Consular entabló contacto con su familia, universidad, policía, aeropuertos y hospitales.

Las acciones hasta la fecha han resultado en la emisión de la ficha de búsqueda de María Fernanda S. C. y en la convocatoria general a organismos de la sociedad civil alemana para ofrecer información sobre su paradero. Otros elementos de la colaboración institucional permanecen reservados para proteger la privacidad de la familia y no entorpecer investigaciones en curso.

Padres se reúnen con Embajador de México en Alemania

Esta tarde, los padres de la estudiante mexicana se reunieron con el embajador Francisco Quiroga, el equipo de la Embajada e integrantes de la comunidad mexicana en Berlín para revisar las acciones realizadas hasta el momento para localizar a María Fernanda y definir el curso de acción de los próximos días.

La familia solicitó a la Embajada compartir con celeridad la información que se tenga, o que vaya surgiendo, con instancias oficiales y en redes sociales y otros medios, así como fortalecer los esfuerzos institucionales para la búsqueda.