Embajada de Ucrania recibe paquete con sangre y ojos de animales

Este viernes la embajada de Ucrania en Madrid, España, recibió un paquete con sangre y ojos de animales, por lo que la policía acordonó el lugar y lo registró con perros rastreadores.

No es la primera vez que la embajada de Ucrania recibe paquetes con sangre en sus sedes en otros países como Hungría, Países Bajos, Polonia, Croacia, Italia, Nápoles y Cracovia, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania.

El canciller ucraniano Oleg Nikolenko dijo que ya investigan cuál es el significado de dichos paquetes, mientras tanto se ordenó que las embajadas involucradas fueran puestas bajo mayor vigilancia.

Ataques contra embajadas de Ucrania en el mundo

Los paquetes con sangre y ojos de animales a la embajada de Ucrania llegaron después de seis cartas bombas enviadas a diferentes direcciones de España, entre ellas la sede diplomática de Ucrania, de Estados Unidos y al presidente Pedro Castillo.

Un fabricante de armas, una base aérea y un centro satelital europeo también estaban entre los objetivos. Este acto llevó a España a reforzar la seguridad.

|Reuters

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, culpó a Rusia por los paquetes, todos los cuales habían sido enviados internamente, dijo la policía.

EN tanto, la cuenta de Twitter de la Embajada de Rusia en España publicó este jueves un comunicado condenando "cualquier amenaza o acto terrorista en particular dirigidas a una misión diplomática".

Además, otras zonas ucranianas en el mundo han sido atacadas, aseguró Nikolenko y detalló que la entrada al piso del embajador en el Vaticano había sido destrozada. Una fuente de la embajada en Roma dijo que se dejaron heces humanas frente a la puerta.

La embajada de Ucrania en Kazajstán recibió una amenaza de bomba, que posteriormente no se confirmó.

La embajada de Ucrania en Estados Unidos recibió una carta que contenía un artículo que criticaba a Kiev, dicha carta, al igual que las anteriores, se originó en un país europeo, aseguró el canciller.

