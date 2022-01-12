Embarazo de trillizas en Paraguay es un caso entre 200 millones

Una mujer embarazada espera el nacimiento de sus trillizas idénticas en Paraguay, sin embargo, se trata de un embarazo muy especial, pues solo ocurre un caso entre 200 millones en todo el mundo.

Natalia de Souza, la mujer embarazada de 35 años de edad, compartió en su cuenta de Twitter la noticia de su embarazo y destacó que se trata de una gestación traimiótica monocorial, algo que ocurre en uno en cada 200 millones de embarazos en el mundo.

“Mi embarazo es de 1 en un 200 millones en el mundo. Dónde está la prensa. Científicos”, escribió la madre de las trillizas en su publicación de Twitter.

Mi embarazo es de 1 en 200 millones en el mundo! Dónde lo que está la prensa??! Y Unilever? Huggies? Científicos de USA? 😅 — Nachi. (@natidesouza) January 10, 2022

¿Por qué el embarazo de trillizas es especial?

Natalia de Souza tiene un embarazo triamniótico monocorial, es decir, que las bebés comparten la misma placenta pero cada una está en su propia bolsa amniótica y tiene su propio cordón umbilical para alimentarse, además que este embarazo no se realizó por métodos de fertilización.

Algunos expertos indicaron que este tipo de embarazos es poco frecuente en Paraguay y el resto del mundo, ya que se concibió por fecundación natural, en donde un óvulo y un espermatozoide se dividieron en tres embriones durante la primera etapa del embarazo.

Sin embargo, este embarazo requiere de mayores cuidados que uno normal, por lo que, Natalia, con seis meses de embarazo, lleva un mes de reposo, a la espera de que nazcan sus trillizas idénticas, a quienes llamará Isabella, Lucía y Camila.

Las trillizas llegarán a este mundo en marzo o tal vez antes, pues podrían nacer de manera prematura debido a lo extraordinario del embarazo.