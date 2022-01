VIDEO: Mujer tira a recién nacido a la basura en EU; está detenida

Autoridades de Estados Unidos (EU) detuvieron a una mujer de 18 años, luego de que arrojó a su bebé recién nacidoena un contenedor de basura en Nuevo México.

En redes sociales se viralizó el video del momento en que un auto blanco se estacionó cerca de los contenedores de basura. Del vehículo descendió una mujer con una bolsa negra, la cual lanzó dentro de uno de los botes, y posteriormente se alejó del lugar.

Después de seis horas, tres vecinos se percataron del llanto del menor, por lo que se acercaron a los contenedores de basura creyendo que se trataba de algún cachorro de gato o perro, sin embargo, localizan al recién nacido, todavía con el cordón umbilical, entre la basura.

“Esto no debería haber sucedido. Hay otras formas de dar a un bebé, pero no lo tiras. Simplemente no lo haces. Lo siento”, declaró una de las mujeres que encontró al recién nacido en la basura.

Los vecinos llaman a las autoridades, quienes pidieron los videos captados por las cámaras de seguridad del lugar para dar con el vehículo. Y lo consiguieron.

🇺🇸Una cámara de seguridad capturó a una mujer arrojando a su hija recién nacida a la basura

Alexis Ávila, de 18 años, puso en una bolsa a su pequeña bebé, que fue encontrada con vida más tarde, y la tiró a un basurero en Nuevo México, EEUU pic.twitter.com/KlcQFEE8nn — Javier Oliver CT (@javieroliver_ct) January 11, 2022

El recién nacido se encuentra en un hospital a donde lo llevaron para ser tratado por hipotermia, sin embargo, el bebé ya está fuera de peligro.

Localizan a mujer que tiró a recién nacido a la basura

Gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad, las autoridades de Nuevo México, EU, dieron con una adolescente de 18 años, identificada como Alexis Ávila, quien confesó que tiró al recién nacido a la basura.

De acuerdo con sus declaraciones, Alexis Ávila dio a luz a su bebé en el baño de su casa porque no sabía que estaba embarazada, por lo que se espantó, y al no saber qué hacer decidió abandonar al recién nacido en la basura.

A pesar de enfrentar cargos por intento de asesinato y abuso infantil, Alexis Ávila fue liberada una hora más tarde, luego de pagar una fianza equivalente a un poco más de 203 mil pesos.

Y aunque aún no es citada por un juez, en caso de encontrarla culpable, la mujer podría pasar hasta 15 años en la cárcel por arrojar a su recién nacido en un contenedor de basura en EU.