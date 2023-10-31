Emboscada contra la Sedena en Oquitoa, Sonora, deja seis militares heridos

En Oquitoa, Sonora, grupos de la delincuencia organizada emboscaron a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal, quienes realizaban un operativo en la zona; la balacera dejó más de seis heridos, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública.

La titular de la dependencia, María Dolores Del Río, explicó que la agresión se produjo luego de la detención de cinco generadores de violencia que operan en las inmediaciones de Altar y Oquitoa durante las últimas horas. Por este motivo, precisó que se reportó un ataque contra los oficiales durante la madrugada de este martes.

"Lo que ha habido es un operativo de las instituciones federales para garantizar que no haya riesgos en la población urbana ante situaciones que se han presentado. Hubo algunos lesionados del Ejército y Policía Estatal, pero están bien afortunadamente", precisó.

Trasladan a oficiales heridos en Oquitoa, Sonora

María Dolores Del Río confirmó que los elementos de corporaciones federales y locales reciben atención médica tras el ataque, sin embargo, no mencionó si hubo fallecidos como se difundió en redes sociales durante las últimas horas.

Desde el día de ayer se han realizado diversos operativos en las inmediaciones de Altar en colaboración entre SEDENA y Policía Estatal, para preservar la tranquilidad de los habitantes de la zona; donde hasta el momento se han detenido a cinco generadores de violencia. (1/3) — Seguridad Pública Sonora (@SonoraSeguridad) October 31, 2023

La funcionaria añadió que en las acciones de las últimas horas hubo seis detenidos y carros asegurados, por lo que continuará el reforzamiento de la seguridad en la región, esto con el fin de evitar que los grupos de la delincuencia organizada tengan el control de la zona.

Explicó que, hasta el momento, los ataques y operativos se han realizado únicamente en la parte rural de Oquitoa y Altar, mientras que la zona urbana se mantiene sin inconvenientes.

"Los operativos coordinados continúan en las inmediaciones de la zona con presencia de SEDENA, AMIC y Policía Estatal", añadió la dependencia en sus redes sociales. Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional no se ha pronunciado sobre el estado de salud de sus elementos ni los resultados del operativo conjunto en Oquitoa y Altar.