¡Alerta en Manhattan! Paquete sospechoso provoca despliegue policial cerca de la ONU durante Asamblea General en Nueva York

Un paquete sospechoso provocó un fuerte despliegue policial en Manhattan, Nueva York, luego de que una unidad canina del NYPD detectara algo dentro de una maleta negra abandonada cerca de East 43rd Street y Third Avenue, a pocas calles de la sede de Naciones Unidas.

El hallazgo ocurrió mientras se desarrolla la Asamblea General de la ONU, una semana en la que Nueva York mantiene un operativo especial debido a la presencia de líderes de distintos países; agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia y el escuadrón antibombas acudieron al sitio mientras varias calles fueron cerradas al tránsito.

Una maleta abandonada encendió las alertas en Manhattan

El objeto fue localizado cerca del edificio Chrysler, en una zona de Midtown East con una intensa movilización policial durante la Asamblea General; de acuerdo con datos preliminares, el hallazgo se produjo poco antes de las 15:00 horas y llevó a las autoridades a establecer un perímetro para revisar la maleta.

El escuadrón antibombas del NYPD se desplazó hasta el lugar como parte del protocolo ante este tipo de objetos; la corporación cuenta con una unidad especializada precisamente para investigar y hacer seguros paquetes o dispositivos que puedan representar una amenaza.

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Chrysler Building in New York evacuated due to possible bomb threat https://t.co/UowWR9giol — Reuters (@Reuters) September 22, 2026

¿Qué pasó con el paquete sospechoso?

Después de la inspección, las autoridades determinaron que el paquete no era sospechoso y no representaba ningún peligro; sin embargo, el operativo policial continuó en la zona mientras permanecían restricciones para vehículos y peatones.

Las calles 42, 43 y 44, entre Second Avenue y Lexington Avenue, fueron cerradas durante la intervención policial, de acuerdo con los reportes sobre el operativo.

La movilización ocurre en un momento especialmente sensible para Midtown Manhattan: durante la Asamblea General, el NYPD mantiene desplegados equipos especializados, incluidos agentes caninos y personal del escuadrón antibombas, ante la concentración de delegaciones internacionales.

Por ahora, no se reporta que el objeto haya representado una amenaza, pero el cierre de calles forma parte de la respuesta de seguridad desplegada mientras las autoridades concluyen la intervención en la zona.