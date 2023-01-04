Si Lozoya repara el daño, podría llevar proceso en libertad: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que existe una posibilidad de que Emilio Lozoya lleve su proceso en libertad por el caso de Agronitrogenados, pero con la condición de que repare los daños.

Al ser cuestionado sobre la oferta de la defensa legal del exdirector de Pemex sobre el monto para resarcir los daños a Pemex, AMLO rechazó que se deba pagar 3.4 millones de dólares.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en Emilio Lozoya repare el daño, por la compra inflada de la planta de fertilizantes Agronitrogenados pic.twitter.com/ipmCCIHeny — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 4, 2023

Explicó durante la mañanera de hoy miércoles 4 de enero que serán la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio Público los que determinen el monto de lo que deberá pagar para reparar los daños, pero rechazó que sean más de 3 millones de pesos.

"Si el señor Lozoya está dispuesto, y sus abogados, a reparar el daño pues sí hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad, pero se tiene que reparar el daño... Está muy poquito (los 3.4 millones de´ pesos)", explicó.

¿Qué pasó en la última audiencia de Emilio Lozoya?

Este 3 de enero, la defensa legal Lozoya logró en la audiencia una nueva prórroga de 30 días hábiles en el caso de Agronitrogenados, es decir, el próximo 16 de febrero se continuará su proceso.

En este tiempo, Lozoya deberá buscar un acuerdo con Pemex para reparar el daño causado por la compra venta irregular de una planta de fertilizantes chatarra en Veracruz.

Esta cifra deberá superar los 10 millones de dólares, de acuerdo con la audiencia realizada en el Reclusorio Norte.

El próximo 17 de enero se realizará otra audiencia, por el caso Odebrecht en contra de Emilio Lozoya.

Tanto por Agronitrogenados y Odebrecht, la FGR solicitó un total de 54 años de prisión. Por el primer caso pidió que haya una multa por 70.6 millones de pesos y una pena de 15 años. Mientras que por el caso Odebrecht pidió 39 años de pri sión.

