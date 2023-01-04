¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen de hoy 4 de enero

El 4 de enero en la mañanera de AMLO se dio a conocer cómo se produce el fertilizantes y el avance del programa de fertilizantes en el país durante el periodo de 2019-2022, así como la inversión que habrá en este rubro; este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Avance del programa de fertilizantes

Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, dio a conocer en la mañanera de AMLO el avance del programa de fertilizantes 2019-2022 con el fin de disminuir la dependencia de maíz importado.

Indicó que desde que se implementó el programa en 2019 en Guerrero, se ha aumentado la producción de maíz, por lo que se prevé que esta acción ayude.

Se espera que para este año se tenga una inversión de más de 16 mil millones de pesos en este programa.

En tanto, Octavio Romero Oropeza, titular de Pemex, dio a conocer el programa de fertilizantes y se prevé que para el 2024 se produzca todo el fertilizante fosfatado.

AMLO descarta problemas financieros en México

El Presidente rechazó que en México existan problemas financieras, pues aseguró que el peso se encuentra más fuerte en comparación de otros años.

"Pemex está en franca recuperación económica, no tenemos ningun problema financiero en el país", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que México tenga problemas financieros y no descartó inyectar más recursos a #Pemex la principal empresa gubernamental pic.twitter.com/tzFgNufxQY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 4, 2023

AMLO dice que Lozoya tendría proceso en libertad si repara daños

El Presidente dijo que Emilio Lozoya tendría que reparar el daño a Pemex para que haya una posibilidad de que lleve su proceso en libertad por el caso de Agronitrogenados, aunque dijo que el monto ofrecido por la defensa del exdirector de Pemex ex inferior a lo que solicitó la FGR.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en Emilio Lozoya repare el daño, por la compra inflada de la planta de fertilizantes Agronitrogenados pic.twitter.com/ipmCCIHeny — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 4, 2023

Pemex reporta avance de basificación de trabajadores eventuales

El director de Pemex indicó que la basificación de trabajadores eventuales o transitorios avanza durante esta administración y se basa en la antigüedad y que sean operativos. Se espera que durante este año se avance en la basificación del grupo de 15 y 10 años de antigüedad y para el 2024 ya se encuentre todos los trabajadores basificados.

AMLO se reunirá con Ebrard para revisar programa sobre EU-Canadá



El presidente López Obrador dijo que se reunirá más tarde este miércoles con el canciller Marcelo Ebrard para revisar cómo quedará el programa de la reunión bilateral y trilateral que mantendrá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por lo que se espera que el jueves dé a conocer los pormenores de estas visitas.

