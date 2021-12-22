Emir de Dubái debe pagar millonario divorcio con la princesa Haya

Mohammed bin Rashid, emir de Dubái, deberá pagar 725 millones de dólares a su ex esposa, la princesa Haya Bint Al Hussein, y a sus dos hijos, en el millonario divorcio más caro de la historia.

Un Juez británico ordenó que el emir de 72 años pagará 251.5 millones de libras (340 millones de dólares) a su sexta esposa, la princesa Haya de Jordania, además de 290 millones de libras (385 millones de dólares) para cubrir la manutención de los dos hijos que tienen ambos.

Con el dinero también se cubrirán gastos de seguridad para mantener a salvo a la princesa Haya y a sus dos hijos, Jalila, de 14 años y Zayed de 9, ya que un juez británico consideró que el jeque arabe era la “principal amenaza” de su familia.

Durante el proceso de divorcio, que necesitó de varios juicios, la princesa Haya tuvo que huir en 2019 de Emiratos Árabes a Inglaterra con sus dos hijos, porque aseguró sentirse “aterrorizada” por el emir de Dubái.

“Teniendo en cuenta su posición y las amenazas generales de terrorismo y secuestro a las que se enfrentan en tales circusntancias, se considera que son particularmente vulnerables y necesita un alto nivel de seguridad para continuar a salvos en el país”, concedió el juez.

La princesa Haya es la más joven de las seis esposas del emir de Dubái, Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum, quien también funge como ministro de Emiratos Árabes Unidos e influyente propietario de carreras de caballos.

El millonario divorcio más caro de la historia

El millonario divorcio del emir de Dubái es considerado el más caro de la historia ante la justicia británica, desde el caso del multimillonario ruso Farjad Ajmedov y su ex esposa Tatiana Akhmedova.

En 2016, Akhmedova ganó el juicio de divorcio en el que le otorgaron cerca de 600 millones de dólares. El tribunal británico consideró que Ajmedov ocultó parte de sus bienes para no otorgarle la pensión reclamada a su ex esposa.

“Le mintió a este tribunal en numerosas ocasiones; órdenes judiciales incumplidas; y no proporcionó una divulgación completa de sus activos”, indicó el juez para justificar la resolución del millonario divorcio a favor de Tatiana Akhmedova.