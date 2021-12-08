Catar recibe al príncipe saudí tras reconciliarse con países árabes

El gobernante de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, llegó a Doha el miércoles 9 de diciembre en su primera visita desde Riad y varios aliados árabes impusieron un embargo a Catar a mediados de 2017 y desató una amarga disputa que solo se resolvió en enero.

El príncipe Mohammed fue recibido a su llegada por el emir jeque Tamim bin Hamad al-Thani y los dos líderes se reunieron el miércoles por la noche, informaron los medios estatales saudíes.

La cumbre será la primera desde que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egipto acordaron finalizar una disputa con Catar sobre su política exterior y que los había llevado a romper relaciones diplomáticas con Doha.

El emir de Catar viajó a Arabia Saudita y se reunió con el príncipe Mohammed varias veces desde el final de la disputa. La visita del miércoles fue el primer viaje oficial del príncipe saudí a Catar desde que fue nombrado príncipe heredero en 2017.

🇸🇦🇶🇦| El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, realizó su primera visita a Qatar después de que Riad y los Estados del Golfo impusieran un embargo político y económico a Qatar en 2017, y se tomaron medidas para normalizar las relaciones a principios de 2021.‌‌ pic.twitter.com/AUPGbV5tI8 — The Political Room (@Political_Room) December 8, 2021

Gira por el golfo Pérsico

Catar es la tercera escala, luego de estar en Omán y visitar la expo 20202 Dubái en los Emiratos, en una gira por los estados del golfo Pérsico en la que se encuentra el príncipe Mohammed. Todavía se espera que viaje a Baréin y Kuwait.

La gira sucede antes de una cumbre del Golfo a finales de este mes. Coincide con las conversaciones entre Irán y las potencias mundiales destinadas a salvar un pacto nuclear de 2015, un acuerdo que los estados árabes del Golfo han criticado por no abordar el programa de misiles de Teherán y el comportamiento regional.

Crown Prince Mohammed bin Salman arrives in the UAE

🇦🇪❤️🇸🇦#ولي_العهد_في_الإمارات pic.twitter.com/ty8NEqJS8U — Here is the Kingdom of Saudi Arabia (@hereKSAnews) December 7, 2021

Disputa con Catar

En 2017, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egipto habían bloqueado las rutas terrestres, aéreas y marítimas a Catar, acusando a Doha de apoyar el terrorismo, una referencia a los grupos islamistas. También, de estar coqueteando con Irán, un adversario regional de muchos estados árabes del Golfo. Doha negó los cargos.

Hasta enero de 2021 finalizó la disputa.

Arabia Saudita y Egipto lideraron los esfuerzos para restablecer las relaciones con Catar, con Riad y El Cairo nombrando nuevos embajadores en Doha. Abu Dhabi y Manama no han seguido su ejemplo.

Catar también ha restablecido los vínculos comerciales y de viaje con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, pero no con Baréin.