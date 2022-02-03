Emiratos Árabes Unidos (EAU) bloquea ataques con drones

EAU (Emiratos Árabes Unidos) ha informado que interceptó tres drones que entraron en su espacio aéreo sobre zonas despobladas en el más reciente de los ataques en contra del centro comercial y turístico del Golfo Pérsico en las últimas semanas.

Los tres primeros ataques, incluido un asalto con misiles del pasado lunes durante una visita del presidente de Israel, fueron lanzados por militantes hutíes de Yemen, alineados con Irán, en el marco de una escalada de las hostilidades con una coalición militar liderada por Arabia Saudita y que incluye a EAU.

وزارة الدفاع تعلن عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء pic.twitter.com/XqEXZmkz7K — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) February 2, 2022

Hutíes efectúan ataques contra Emiratos Árabes Unidos

El ataque con drones del miércoles a última hora, fue reivindicado por las "Brigadas de la Verdadera Promesa", citando la injerencia de Emiratos Árabes Unidos en Yemen e Iraq como justificación, según el Grupo de Inteligencia SITE, que se dedica al rastreo de sitios web de militantes.

La única otra acción militante reivindicada por el grupo se produjo en enero del año 2021, cuando señalaron que había lanzado un dron contra Arabia Saudita, que está inmersa en varios conflicto sin directos con su rival Irán, como el de Yemen.

UAE intercepts Houthi missile attack as Israeli president visits https://t.co/5F4YM3IVtS pic.twitter.com/oz2f2tIyUB — Reuters (@Reuters) January 31, 2022

Aún no está claro si el grupo, desconocido para los servicios de inteligencia o los funcionarios de seguridad iraquíes, está realmente activo y es capaz de realizar este tipo de ataques, o si se trata de una fachada de las milicias aliadas de Irán.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, ha señalado que está "preparado para hacer frente a cualquier amenaza" y que está tomando "todas las medidas necesarias" para proteger al país.

Estados Unidos ha señalado que iba a enviar aviones de combate para ayudar a EAU después de los ataques, uno de los cuales estaba dirigido a una base que alberga a las fuerzas estadunidenses y siguió a una acción el 17 de enero que acabó con la vida de tres personas en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.