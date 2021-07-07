Empleada doméstica gasta 35 mil euros con tarjeta de un fallecido

Una empleada doméstica fue detenida por gastar más de 35 mil euros con la tarjeta bancaria de un hombre de la tercera edad para el que trabajaba y que murió en marzo del año pasado.

La Policía Nacional de España detuvo a la mujer en el distrito de San Blas, Madrid, luego de que la familia del fallecido revisara su cuenta bancaria y encontrara algunas transacciones fraudulentas.

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La Jefatura Superior de la Policía, citada por medios internacionales, confirmó que las investigaciones de este caso iniciaron en mayo de 2021, las cuales revelaron que la empleada doméstica había hecho compras en línea, entre mobiliario y alimentos, lo que sumó más de 35 mil euros.

Según las autoridades, la mujer trabajó con el hombre durante un largo tiempo y tras la muerte de quien habría sido su jefe, tomó con facilidad la tarjeta para adquirir diferentes bienes.

La policía también comprobó que la comida y el mobiliario que la empleada doméstica compró, fueron entregados en su vivienda, por lo que es señalada como presunta autora de la estafa.

Acusada utilizó la tarjeta para comprar celulares y muebles

Después de ser detenida, la mujer reconoció su participación en el uso de una tarjeta que no le pertenecía, con la cual gastó más de 35 mil euros en diferentes artículos.

Los agentes de la policía registraron el domicilio de la detenida y aseguraron 103 productos, entre camas, televisiones, electrodomésticos, computadoras, teléfonos celulares y joyas.

|Policía Nacional de España

La empleada doméstica fue puesta a disposición de la autoridad judicial, acusada como presunta autora del delito de estafa, informaron medios locales.

Este hecho recuerda el caso de una enfermera que robó la tarjeta bancaria de una paciente recién fallecida para comprar papas fritas y otros alimentos.

Lo anterior ocurrió en el Hospital Heartlands, de Birmingham, Inglaterra, las cámaras de seguridad captaron a la enfermera Ayesha Basharat, de 23 años, en el momento que se acerca a una máquina despachadora de dulces para gastar el dinero de una mujer que había muerto de Covid-19.

Sin embargo, la enfermera hizo otras compras días después, hasta que la tarjeta fue bloqueada y la policía la detuvo. Por estos hechos, la mujer recibió dos condenas de cinco meses de cárcel cada una.

#CONVICTED | A healthcare assistant working on a Covid ward used a dead patient’s bank card to buy crisps, sweets & fizzy drinks from a hospital vending machine.



Ayesha Basharat took the 83-year-old woman’s card after she passed away on 24 Jan.



More ⬇️https://t.co/4yq2fUl1fh — West Midlands Police (@WMPolice) June 10, 2021

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