Maestra va a la cárcel por tener relaciones con dos alumnos en EUA

En Estados Unidos, la maestra de una escuela localizada en Decatur, Alabama, fue condenada a 10 años de cárcel por mantener relaciones sexuales con dos alumnos menores de edad.

Carrie Cabri Witt se declaró culpable en una sala de audiencias del condado de Morgan, después de cuatro años de disputas legales en la Corte de Apelaciones Criminales de Alabama.

La maestra también declaró que estaba avergonzada por sus actos y pidió disculpas. Mientras que uno de los alumnos que estaba presente afirmó que no estaba de acuerdo con las leyes que le prohíben a los alumnos tener relaciones íntimas con los maestros o con otros integrantes del personal educativo.

“Creo que nunca me he sentido más avergonzado de mí mismo”, mencionó el joven, que intentó ayudar a la mujer en el tribunal al asegurar que la docente no merecía esa sentencia porque su encuentro sexual fue consensuado.

La profesora, de 48 años, estará en prisión durante 18 meses y el resto de la sentencia la cumplirá en libertad condicional, según medios locales.

Departamento de Policía de Decatur

Maestra decía tener derecho constitucional para tener sexo con estudiantes

Witt fue maestra de historia y psicología en la secundaria de Decatur, hasta que en marzo de 2016 fue detenida, en ese momento se le acusó de haber tenido relaciones con dos estudiantes, de 17 y 18 años de edad.

Tras la detención, la defensa de la mujer argumentó que ella tenía derecho constitucional para mantener encuentros íntimos con los alumnos, debido a que la ley de Alabama establece que cualquier persona mayor de 16 años puede dar su consentimiento para participar en este tipo de actos.

Sin embargo, un juez del Tribunal de Circuito del condado de Morgan, afirmó que esa ley era inconstitucional y desestimó el caso de la maestra, que en el momento de su detención dijo que las relaciones sexuales habían sido consensuadas con sus dos alumnos.

Witt, que también entrenó a un grupo de animadoras, estuvo en la nómina de algunas escuelas de Decatur por más de dos años, con licencia pagada hasta que en 2018 renunció.

