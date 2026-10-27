¡Medicinas a sobreprecio! IMSS otorga millones de pesos a empresa ligada a Amílcar Olán; vendió fármacos para diabetes a costos excesivos

Al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no le importó que Amílcar Olán les vendiera medicamentos a sobreprecios del mil por ciento durante el 2023. Un año después, volvieron a adquirir fármacos para diabéticos al triple de su valor.

En total la empresa POYAGO, perteneciente a Amílcar Olán, el amigo favorito de Andy López Beltrán, cobró casi 400 millones de pesos en los dos años con 11 adjudicaciones directas, esto según documentos consultados por Azteca Noticias en “Compras MX”, el portal de adquisiciones y proveedores del Gobierno Federal.

De la ferretería a proveedor del IMSS: Así cambió de giro la empresa ligada a Amílcar Olán

Por otro lado, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción reveló que la compañía de Amílcar Olán, a nombre de Juan Carlos de la Cruz Murillo, su contador y ejecutivo de ventas, estaba dedicada a la compra y venta de maquinaria, equipo y herramientas de ferretería; sin embargo, en 2023 cambio de giro, convirtiéndose en la proveedora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).