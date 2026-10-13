¿Otro “Culiacanazo”? Fiscalía de Morelos detiene a “El Güero Gym” y lo libera para canjear a 3 agentes secuestrados

Después de un operativo de las autoridades para detener a José David “N”, apodado “El Güero Gym” de la organización criminal "Pueblos Unidos", la Fiscalía de Morelos lo liberó en un intercambio por tres de sus agentes que estaban secuestrados.

¿Cómo fue la detención y liberación de El Güero Gym en Totolapan?

El operativo fue realizado en el municipio de Totolapan, al norte de la entidad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.

No obstante, los delincuentes realizaron balaceras y narcobloqueos con unidades de transporte público, patrullas quemadas y troncos de árboles en diversos puntos de Totolapan, Tlayacapan, Atlatlahuacan y Oaxtepec.

El intercambio: Fiscalía de Morelos libera a líder criminal por agentes secuestrados

Tras el operativo, células de “Pueblos Unidos” retuvieron a tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente; la dependencia puso en marcha el protocolo para casos de secuestro.

“Los colaboradores fueron liberados alrededor de las 19:35 horas de este lunes al ser entregada la persona detenida horas antes”, informó la Fiscalía de Morelos en un comunicado.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



Ante los hechos registrados la tarde de este lunes 12 de octubre en el municipio de Totolapan, la Fiscalía General del Estado de Morelos informa:



▪️Información Completa:https://t.co/WDkUreuaIL pic.twitter.com/gH57MaIPdv — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) October 13, 2026

La dependencia detalló que un agente sufrió una herida por arma de fuego, por lo que tuvo que ser hospitalizado y es reportado como estable.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos subraya que la vida de nuestro personal es una prioridad para la institución y por ello se ejecutaron las acciones necesarias para salvaguardar su integridad física”, agregó y enfatizó que estos hechos delictivos “no quedarán impunes”.

Paralelismo con el Culiacanazo: el antecedente de liberación de capos

Este hecho recuerda al “Culiacanazo”, cuando autoridades federales realizaron un operativo el 17 de octubre de 2019 para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

Sin embargo, tras bloqueos, balaceras y toma de rehenes, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la liberación del hijo del capo.

Mueren cuatro policías tras accidente en la autopista La Pera-Cuautla

Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos confirmó la muerte de cuatro oficiales de la dependencia, quienes sufrieron un accidente en la autopista La Pera-Cuautla. Los agentes se dirigían a Totolapan a participar en el operativo tras la detención de “El Güero Gym”.

ACTUALIZACIÓN | COMUNICADO DE PRENSA



La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos informa que dos de los tres elementos lesionados en el accidente vial registrado esta tarde en la autopista La Pera–Cuautla fallecieron durante su traslado a un hospital, por lo… pic.twitter.com/YhVvKcVHWn — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@sspc_morelos) October 13, 2026

En un comunicado, la SSPC confirmó el fallecimiento de los agentes, de los cuales dos habían sido trasladados a un hospital, donde perdieron la vida.

