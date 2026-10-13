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¿Otro “Culiacanazo”? Fiscalía de Morelos detiene a “El Güero Gym” y lo libera para canjear a 3 agentes secuestrados

La Fiscalía de Morelos liberó a El Güero Gym, líder de Pueblos Unidos, tras el secuestro de tres agentes. El operativo dejó además cuatro policías muertos.

Policías de la SSPC Morelos.
¿Qué pasó en el operativo contra “El Güero Gym”?|X @sspc_morelos.

Escrito por: César Contreras

Después de un operativo de las autoridades para detener a José David “N”, apodado “El Güero Gym” de la organización criminal "Pueblos Unidos", la Fiscalía de Morelos lo liberó en un intercambio por tres de sus agentes que estaban secuestrados.

¿Cómo fue la detención y liberación de El Güero Gym en Totolapan?

El operativo fue realizado en el municipio de Totolapan, al norte de la entidad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.

No obstante, los delincuentes realizaron balaceras y narcobloqueos con unidades de transporte público, patrullas quemadas y troncos de árboles en diversos puntos de Totolapan, Tlayacapan, Atlatlahuacan y Oaxtepec.

El intercambio: Fiscalía de Morelos libera a líder criminal por agentes secuestrados

Tras el operativo, células de “Pueblos Unidos” retuvieron a tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente; la dependencia puso en marcha el protocolo para casos de secuestro.

“Los colaboradores fueron liberados alrededor de las 19:35 horas de este lunes al ser entregada la persona detenida horas antes”, informó la Fiscalía de Morelos en un comunicado.

La dependencia detalló que un agente sufrió una herida por arma de fuego, por lo que tuvo que ser hospitalizado y es reportado como estable.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos subraya que la vida de nuestro personal es una prioridad para la institución y por ello se ejecutaron las acciones necesarias para salvaguardar su integridad física”, agregó y enfatizó que estos hechos delictivos “no quedarán impunes”.

Paralelismo con el Culiacanazo: el antecedente de liberación de capos

Este hecho recuerda al “Culiacanazo”, cuando autoridades federales realizaron un operativo el 17 de octubre de 2019 para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

Sin embargo, tras bloqueos, balaceras y toma de rehenes, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la liberación del hijo del capo.

Mueren cuatro policías tras accidente en la autopista La Pera-Cuautla

Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos confirmó la muerte de cuatro oficiales de la dependencia, quienes sufrieron un accidente en la autopista La Pera-Cuautla. Los agentes se dirigían a Totolapan a participar en el operativo tras la detención de “El Güero Gym”.

En un comunicado, la SSPC confirmó el fallecimiento de los agentes, de los cuales dos habían sido trasladados a un hospital, donde perdieron la vida.

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