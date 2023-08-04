Pareja muere al caer de un puente peatonal mientras discutían, en Colombia

Una pareja murió al caer de un puente peatonal tras protagonizar una acalorada discusión. El incidente ocurrió el pasado jueves 3 de agosto en el sector de Colina Campestre, en Bogotá, Colombia.

La policía Metropolitana de Bogotá detalló que existen dos teorías sobre el incidente, por lo que ya investigan qué pasó. La primera versión indica que la pareja estaba discutiendo, de un momento a otro el hombre empujó a la mujer por el puente; la chica en un intento de no caer, se sujetó de su pareja, por lo que perdió el equilibrio y ambos cayeron al vacío.

Otros testigos narraron que la chica perdió el equilibrio, cuando el sujeto quiso salvarla perdió el equilibrio y ambos cayeron, por lo que todo se trató de un accidente. No obstante la policía aseguró que investigarán si la mujer sufría de violencia por parte de su pareja.

Un lamentable hecho se registró la tarde de este jueves en el sector de Colina Campestre, en la localidad de Suba, donde en un puente peatonal de la zona, una pareja resultó cayendo luego de haber sostenido una discusión. pic.twitter.com/17NWM6JJZG — halconradio.com (@halconradiocom) August 4, 2023

Tras la tragedia, las autoridades hicieron un llamado a evitar discusiones o empujones al pasar por un puente peatonal para no ponerse en riesgo.

En México, hombre avienta a su novia a las vías del Metro; ambos murieron

Un hombre aventó a quien presuntamente era su pareja a las vías del Metro, en la estación Hidalgo, y después él se arrojó. Ambos murieron.

Al principio había varias versiones sobre lo sucedido, una de ellas decía que supuestamente una joven resbaló a las vías y un hombre, al intentar rescatarla, terminó por caer y ambos fueron arrollados.

Sin embargo, Martí Batres, jefe de gobierno de la CDMX, señaló que en las cámaras se vio como un sujeto fue quien empujó a la mujer al paso del tren y, posteriormente, el mismo hombre se arrojó a las vías.

Martí Batres expresó que continuará la investigación sobre lo sucedido en la estación Hidalgo y los testigos serán citados a declarar. Agregó que la Fiscalía General de Justicia está atendiendo este tema.