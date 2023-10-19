¿Le ayudaron a Kubrick? Películas donde la NASA brindó asesoría

En la ciencia ficción, una constante son las películas sobre el espacio: naves extraterrestres, meteoritos que amenazan la Tierra, viajes a otros planetas que salen mal, entre otros. En algunas ocasiones, los cineastas logran ayuda de científicos y otras instancias relevantes, como la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Y es que para recrear condiciones de gravedad cero, escenarios de naves espaciales o de otros planetas, no está de más consultar a quienes han dedicado su vida a estudiar los confines del universo.

The Martian

En esta cinta, Matt Damon da vida a Mark Watney, un astronauta que se queda atrapado en Marte y debe sobrevivir completamente solo, enfrentando muchas dificultades para sobrevivir en ese planeta, mientras espera que sus compañeros vuelvan por él para rescatarlo.

La NASA invitó a Andy Weir, autor del libro en el cual se basa la cinta, al Centro Espacial Johnson y al Laboratorio de Propulsión a Chorro y posteriormente Ridley Scott, director de la película, pidió ayuda al organismo estadounidense y Jim Green, director de ciencia planetarias, acudió para resolver sus dudas.

Cohetes, hábitats, vehículos exploradores y otros prototipos fueron algunos de los temas en los cuales pidió asesoría a los expertos, con resultados que saltan a la vista.

Hidden Figures

Hidden Figures relata la historia de las mujeres afroamericanas, contratadas como “calculadoras humanas”, para realizar las estimaciones en la carrera espacial en la década de 1960.

En una escena cuando habla el astronauta John Glenn, usaron transcripciones originales de la misión Friendship 7. Además, de la agencia estadounidense, debido al éxito de la cinta, abrió un portal en su sitio de internet dedicado a reconocer la labor de las mujeres en dicho organismo.

Apollo 13

La misión Apollo 13 de la NASA se trataba de una tercera misión de alunizaje, pero en su trayecto al satélite natural, pero ocurrió una explosión en el módulo de servicio causó un escape de oxígeno.

La agencia espacial les prestó un simulador de gravedad cero, que es un avión el cual hace un vuelo con velocidad de Mach 1 y toma una curva, con lo cual recrea esa condición en el espacio. Los actores Tom Hanks, Kevin Bacon y Bill Paxton subieron a dicha nave, revelaron en una entrevista con CNN.

Ad Astra

Ad Astra muestra al astronauta Roy Mc Bride, interpretado por Brad Pitt, quien hace una misión que cruza el sistema solar para descubrir por qué falló una expedición 30 años antes.

James Gray, director de la cinta, quería representar el espacio de forma “científicamente precisa”. Para ello, sostuvo reuniones con expertos de la NASA, del laboratorio de Propulsión a Chorro e incluso de la empresa SpaceX. Incluso tuvo como asesor a Garrett Reisman, quien voló a dos misiones a la Estación Espacial Internacional en 2008 y 2010.