Activan Alerta Naranja en la CDMX y este es el mapa de las zonas que se inundarán hoy 23 de junio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja en la Ciudad de México (CDMX) debido al pronóstico de lluvias fuertes con probable caída de granizo y una confición meteorológica que afectará la tarde y noche de este martes 23 de junio a partir de las 15:00 y hasta las 23:00 horas.

Según la entidad, encargada de coordinar el Sistema de Protección Civil local, se reportarán lluvias de 30 a 39 mm específicamente en las alcaldías:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Estas tormentas podrían generar corrientes fuertes sobre calles y avenidas, provocando encharcamientos severos e inundaciones repentinas, por lo que las autoridades prohibieron cruzar vialidades con corrientes activas, además de que exigieron a la población usar puentes y caminar sobre banquetas para evitar accidentes.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 23/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/5esBTuRe5K — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 23, 2026

Asimismo, hicieron un llamado urgente para evitar refugiarse bajo los árboles, esto debido a la caída de ramas o de rayos. También aclararon que lo más importante es resguardar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, mientras disminuye la intensidad de la tormenta.

Para cualquier emergencia, puedes contactar directamente a la dependencia a través del 911 o al 55 5683 2222, esto para evitar únicamente siniestros o inundaciones.

¿Por qué las alcaldías del sur son las más afectadas?

De acuerdo con los registros históricos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mejor conocida como SACMEX, las alcaldías del sur y poniente, como lo son Tlalpan y Álvaro Obregón, son susceptibles a tener mayor incidencia de corrientes rápidas de agua debido a su topografía montañosa, lo que acelera el colapso del drenaje en comparación con zonas del centro de la capital.

Asimismo, el Atlas de Riesgos de la CDMX advierte que las lluvias superan los 30 mm en alcaldías como Cuajimalpa y la Magdalena Contreras, lo que incrementa significativamente la alerta por reblandecimiento de tierra en las zonas de las barrancas.

Por ello es importante que sigas las indicaciones de las autoridades y —de ser posible— te resguardes en tu casa, evitando salir entre las horas comentadas para que no sufras ningún accidente por el mal clima.