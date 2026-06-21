Balacera en bar de CDMX para la fiesta y deja cuatro muertos

Una balacera se registró este sábado 20 de junio de 2026 dentro de un bar en la zona poniente de la Ciudad de México (CDMX), tras la cual cuatro personas perdieron la vida.

Los hechos ocurrieron en un bar ubicado en la calle Miguel Hidalgo, de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Capturan a dos tras ataque a balazos en bar

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar tras recibir el reporte de disparos al interior del establecimiento y ahí detuvieron a dos probables responsables, entre ellos, una mujer, mientras que el otro sujeto, tuvo que ser llevado a un hospital en calidad de detenido.

Balacera en bar comenzó tras discusión de asistentes

De acuerdo con los trabajadores del sitio, cuando las personas en el bar convivían, varios jóvenes comenzaron a discutir cuando de pronto uno de ellos sacó una pistola y comenzó a disparar en contra de otros sujetos.

Los policías tomaron conocimiento de cuatro hombres heridos, quienes perdieron la vida a causa de los disparos, de acuerdo con el parte policial.

Hospitalizan a implicado en ataque a balazos

Otro sujeto resultó lesionado en el muslo derecho, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica, pero fue llevado bajo custodia policial debido a que fue señalado como probable responsable de haber disparado.

"Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron a un bar ubicado en la calle Miguel Hidalgo, de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía Álvaro Obregón debido a un reporte de disparos al interior de un establecimiento donde detuvieron a dos probables responsables", informó la institución.

En tanto, derivado del análisis de los videos de circuito cerrado en el lugar, al exterior del establecimiento fue detenida una mujer que posiblemente ocultó una arma de fuego usada en el ataque.

La joven de 22 años de edad, junto con el arma corta abastecida con cinco cartuchos útiles y un teléfono celular asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica.

