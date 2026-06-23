Mientras dormía: Lluvia inunda el sur de la CDMX y la caída de un árbol gigante deja sin luz a la colonia Xoco

Las fuertes lluvias y los vientos intensos causaron estragos en diferentes puntos de la Ciudad de México durante la noche y madrugada, provocando inundaciones y fallas en los servicios públicos mientras usted dormía.

El primer punto crítico ocurrió al sur de la capital, donde una tormenta muy fuerte convirtió varias calles en auténticos ríos en cuestión de minutos. La zona más afectada fue la carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Las fuertes corrientes de agua bajaron desde las partes altas y colapsaron la circulación por completo; incluso, varios automovilistas se quedaron varados a mitad del camino debido a que el agua se metió a los motores de sus vehículos, apagándolos al instante. Las autoridades capitalinas mantienen vigiladas las zonas de riesgo y pidieron a la población no salir si no es necesario y evitar las calles inundadas.

#LoÚltimo | La intensa tormenta que se registró al sur de la #CDMX provocó severas afectaciones viales y convirtió diversas calles en auténticos ríos en cuestión de minutos.



Uno de los puntos más afectados fue la carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, donde fuertes… pic.twitter.com/cjc8Sbr6AJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 23, 2026

Árbol de 20 metros colapsa la colonia Xoco en la Benito Juárez

Por otra parte, los vecinos de la alcaldía Benito Juárez vivieron momentos de tensión tras escuchar un fuerte estruendo en medio de la tormenta. Un árbol de casi 20 metros de altura se desplomó sobre la calle Puente de Xoco, cayendo directamente encima del cableado de alta tensión.

#MientrasDormía | Árbol derribado deja sin luz a Xoco y tormenta inunda Tlalpan



Un enorme árbol de 20 metros cayó sobre la calle Puente de Xoco, en la Benito Juárez, derribando postes y cables de alta tensión de 23 mil voltios. El percance dejó sin luz a más de 15 calles y… pic.twitter.com/k2YoBSfcGw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 23, 2026

El peso del enorme árbol terminó doblando y dañando dos postes de concreto, lo que provocó un apagón masivo que dejó sin luz a más de 15 calles de la colonia Xoco. Ante el peligro, los cuerpos de emergencia acordonaron la zona de inmediato para que ningún peatón o automovilista se acercara.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil llegaron rápidamente para cortar las ramas y liberar la vialidad, pero los trabajos tuvieron que detenerse por seguridad. Los cables afectados transportan alrededor de 23 mil voltios, lo que representa un riesgo mortal para los rescatistas.

La zona quedó resguardada a la espera de que el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acuda a realizar una valoración previa, corte el suministro de energía por completo y garantice que no exista peligro eléctrico. Solo entonces se podrá retirar el árbol, cambiar los postes dañados y regresar el servicio de luz a las familias afectadas.