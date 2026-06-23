El truco de la “mostaza”, la nueva forma de robar en la CDMX: Así operan los asaltantes de adultos mayores en la Benito Juárez

Una nueva modalidad de robo ha encendido las alarmas en la colonia San José Insurgentes, en la alcaldía Benito Juárez. Cámaras de seguridad de la calle Damas captaron el momento exacto en que una pareja de delincuentes utiliza un truco de distracción para despojar a un adulto mayor de sus pertenencias, aprovechándose de la vulnerabilidad y la confianza de su víctima.

VIDEO: Así opera la banda de la "mostaza" en la alcaldía Benito Juárez

En la grabación se observa a un hombre de la tercera edad caminando por la acera cuando una mujer, que cruza en su misma dirección, le arroja una sustancia (aparentemente mostaza) sobre la espalda. Segundos después, la mujer se le acerca para señalarle la mancha, fingiendo ayudarlo. En ese instante, un segundo cómplice, quien simulaba ser un transeúnte común, interviene para colaborar en la supuesta limpieza de la prenda.

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Bajo el pretexto de auxiliarlo, los dos agresores rodean a la víctima, bloqueando su campo de visión y movimientos. Mientras uno de ellos mantiene la distracción, el otro aprovecha para hurgar en los bolsillos y pertenencias del hombre sin que este pueda reaccionar a tiempo. Una vez consumado el robo, ambos sujetos se retiran del lugar caminando con naturalidad, dejando al afectado confundido y sin sus objetos de valor.

Nueva forma de robar: la “mostaza” no es nuevo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya tiene conocimiento del caso. Según fuentes de la dependencia, se ha iniciado un proceso de rastreo y seguimiento a través de las cámaras del C5 y dispositivos de vigilancia privados de la zona para identificar a los responsables. Las autoridades exhortan a los vecinos de la alcaldía a mantenerse alertas ante este tipo de acercamientos inusuales en la vía pública.

Este método, aunque conocido en otras ciudades, ha ganado terreno recientemente debido a la rapidez con la que se ejecuta. Los delincuentes apelan a la cortesía de la víctima para generar una cercanía física que, en cuestión de segundos, se transforma en un atraco. La vigilancia en la calle Damas se ha reforzado mientras concluyen las investigaciones para dar con el paradero de estos individuos, quienes, según los primeros reportes, podrían estar involucrados en incidentes similares en colonias aledañas de la misma alcaldía.

