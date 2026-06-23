¡Susto en Tlalpan! Se desploma árbol de 5 metros en la carretera Picacho-Ajusco; bomberos logran limpiar la zona

En las primeras horas de este miércoles 24 de junio2026, un árbol de aproximadamente 5 metros de altura, se desplomó a un costado de la carretera Picacho Ajusco, cerca de las calles de la colonia Fuentes del Pedregal, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX).

Saldo blanco en Picacho-Ajusco: Bomberos retiran el árbol y la circulación opera con normalidad

Servicios de emergencia y elementos de bomberos llegaron rápidamente al lugar de los hechos para cortar y retirar las ramas del enorme árbol caído que se encontraba sembrado dentro de un macetón.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el desplome del enorme arbusto, así como la razón por la que las ramas cayeron al suelo.

Afortunadamente, y a pesar de lo aparatoso de la situación, la caída del árbol en Tlalpan no dejó personas lesionadas ni daños materiales. Tampoco se vio afectada la circulación sobre la carretera Picacho-Ajusco, por lo que todo transcurre con normalidad.

Las ramas del árbol que cayeron al suelo, fueron retiradas del lugar en una camioneta de color blanco. Mientras se realizaron los trabajos de limpieza, la zona fue acordonada para evitar un accidente.

Abandonan árbol derribado por fuertes lluvias en calles de la Narvarte

Una de las razones principales por las que ocurre la caída de árboles en la CDMX se debe a las fuertes lluvias y vientos. Tal es el caso de la colonia Narvarte, en la que vecinos denunciaron que los restos de un árbol, que fue derribado por las fuertes lluvias en la capital del país, continúa abandonado en las calles desde hace varios días.

Vecino señalaron que la permanencia de troncos y ramas, afecta la imagen urbana y reduce el espacio disponible para el tránsito peatonal en la zona.

¿Cómo y dónde reportar un árbol que podría caer en CDMX?

¡Toma nota! Si detectas un árbol que está en riesgo de caer, se recomienda ingresar al Sistema de Atención Ciudadana para reportar el problema; el servicio de limpieza, poda o derribo de árbol acudirá al lugar de los hechos. Ten en cuenta los siguientes documentos:



Identificación oficial

Domicilio en el que se encuentra el problema

Número telefónico o correo electrónico

Llenar el formato de solicitud de poda o derribo

Especificar las razones y afectaciones que representa para el entorno

Comparte fotografías en las que se muestre el árbol

En caso de que la caída de un árbol sea una emergencia, se recomienda llamar al 911, esto para coordinar la llegada de los servicios correspondientes.