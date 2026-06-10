Copa Mundial de la FIFA 2026™: cómo actuar en caso de sismos y emergencias en un estadio según Protección Civil

Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las autoridades de Protección Civil han emitido una serie de recomendaciones clave para garantizar la seguridad de los asistentes en caso de sismos y otras emergencias dentro de los estadios.

Las medidas implementadas por las autoridades busca orientar a los aficionados sobre cómo actuar, durante y después de un evento inesperado, reforzando los protocolos de evaluación y repuestos rápida de los recintos deportivos con alta afluencia.

¿Qué recomienda Protección Civil antes y durante los partidos del Mundial 2026?

La CNPC señaló que, al llegar a cualquier recinto, los asistentes deben identificar de inmediato las rutas de evacuación, salidas de emergencia , puntos de reunión, módulos de atención médica y la ubicación del personal operativo y de seguridad.

Asimismo, recomendó llegar con anticipación, consultar el pronóstico meteorológico oficial y portar únicamente con lo necesario para agilizar los accesos.

Para quienes acudan con niñas, niños y personas de la tercera edad o personas con discapacidad, Protección Civil sugirió acordar previamente un punto de encuentro y ubicar los servicios de apoyo en el recinto.

#ComunicadoCNPC | La CNPC emite recomendaciones para asistir de manera segura a estadios durante la Copa Mundial de la FIFA 2026



✔️Identificar rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión, módulos de atención médica y ubicación del personal operativo y de… pic.twitter.com/zGpI4W87tr — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 10, 2026

Durante el evento, los aficionados deben permanecer en las zonas autorizadas, utilizar únicamente los accesos y pasillos designados y evitar detenerse en áreas de circulación para no obstaculizar el flujo peatonal.

¿Cómo actuar en caso de sismo o emergencia dentro de un estadio?

Ante un temblor, Protección Civil recomienda conservar la calma, evitar correr, gritar o empujar. Las personas que se encuentren en gradas, explanadas o pasillos deben de protegerse de posibles objetos que puedan caer y seguir las instrucciones del personal capacitado.

En caso de encontrarse en espacios abiertos, se aconseja alejarse de estructuras, postes, cableado, luminarias, pantallas, bardas u otros elementos que representen un riesgo.

Si se ordena la evacuación, esta debe realizarse de manera ordenada hacia las zonas de menor riesgo, sin regresar por objetos personales ni intentar reingresar al inmueble hasta que las autoridades lo autoricen.

La CNPC también emitió recomendaciones para otras contingencias. En caso de lluvias intensas o tormentas eléctricas, pidió trasladarse a las zonas de resguardo señaladas y evitar cruzar calles inundadas, túneles o pasos a desnivel.

Mientras que, ante la presencia de humo o fuego, indicó informar de inmediato al personal de seguridad, cubrir nariz y boca con una prenda y dirigirse a una zona segura siguiendo la señalización de emergencia.