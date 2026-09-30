Huracán “Rachel” y frente frío en México: Esto va a causar en el clima la combinación de fenómenos meteorológicos

El clima para México durante los últimos días tendrá un ambiente en el que predomina el frío y las lluvias. Por un lado, el huracán "Rachel" frente a las costas de Jalisco y por el otro el posible ingreso del primer frente frío de la temporada.

Esto es lo que se espera en México con la combinación de los dos fenómenos meteorológicos que hay al momento.

Lluvias por huracán "Rachel"

La cercanía del ciclón "Rachel" frente a Jalisco provocará tormentas intensas, de 75 a 150 milímetros, en la costa de Michoacán, el sur de Jalisco, Colima y el suroeste de Guerrero.

En las playas de estas zonas también se esperan rachas de viento fuertes y oleaje elevado.

'Polo' en Chihuahua, frente frío y alerta especial por lluvias continuas en la #CDMX



Polo continúa su avance sobre #Chihuahua, mientras la combinación del huracán #Rachel y el primer frente frío de la temporada mantendrá fuertes lluvias en el occidente y noreste del país.



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Primer frente frí en México

En el noroeste y norte del país, la entrada del primer frente frío de la temporada, junto con el monzón mexicanom causará bajas temperaturas.

Esto también va a causar lluvias muy fuertes en Zacatecas y lluvias fuertes en Sinaloa y Durango, además de chubascos en Chihuahua, Sonora y Baja California Sur.

Tormentas muy fuertes para hoy

Los fenómenos que se encuentran cerca de México van a causar lluvias en el norte y oriente. Se esperan lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Las mismas condiciones afectarán al sur de Nayarit, el suroeste del Estado de México y la península de Yucatán.

¿Qué va a pasar en la CDMX por el huracán "Rachel" y el frente frío?

Para la zona del Valle de México y estados del centro se esperan chubascos con lluvias fuertes. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de tormentas eléctricas que afectarán a la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato.

También se esperan tormenta similares en Veracruz y Tabasco.

Temperaturas muy frías en México de entre 0 a 5 grados

La masa de aire relacionada al frente frío refrescará el ambiente durante la noche y la mañana del jueves.

Las autoridades prevén temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados durante la madrugada en las zonas altas o serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca.