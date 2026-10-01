¡Se desbordó el río Bravo en Ciudad Juárez! Intensas lluvias en Nuevo México aumentaron su cauce

El río Bravo aumentó de manera considerable su caudal y comenzó a desbordarse en distintos puntos de Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de las intensas lluvias registradas en Nuevo México, Estados Unidos.

¿Por qué se desbordó el río Bravo en Ciudad Juárez?

La crecida del agua se originó por el ingreso proveniente de zonas cercanas a Las Cruces, Hatch y Salem. El río Grande acumuló una importante cantidad de agua en territorio estadounidense y el flujo avanzó hacia El Paso, Texas, donde también se reportaron inundaciones en el sector de Sunland Park, Nuevo México.

¡Se desborda el Río Bravo por las lluvias!



Las intensas #lluvias en Nuevo México provocaron un aumento en el nivel del Río Bravo, que terminó desbordándose en distintos puntos de Ciudad Juárez



En la zona centro y el Parque de las Tortugas, autoridades trabajaron con maquinaria… pic.twitter.com/qlOBR717hu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026

Zonas afectadas por la crecida del río Bravo: del bulevar Norzagaray a Altavista

Al ingresar a Ciudad Juárez por la zona de las compuertas, el río presentó su primer desbordamiento cerca del Monumento al Cigarro, sobre el bulevar Norzagaray. El agua comenzó a salir del cauce y avanzó hacia áreas cercanas a la vialidad.

Alrededor de las 22:00 horas del miércoles 30 de septiembre de 2026, personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y elementos de Protección Civil comenzaron a colocar taponamientos.

Las labores buscan impedir que el agua avance hacia el bulevar Norzagaray y que ingrese a algunos domicilios ubicados en las inmediaciones del río.

La creciente también alcanzó el Parque de las Tortugas, en la zona de Altavista. El agua cubrió parte del parque y avanzó hasta un punto cercano a un jardín de niños.

El desbordamiento generó preocupación entre habitantes de la zona, debido a que el nivel del río continuaba aumentando conforme llegaban los escurrimientos procedentes del sur de Nuevo México.

El nivel del río Bravo alcanza máximos no vistos en años, reporta la CILA

De acuerdo con la información de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, el nivel alcanzado por el río Bravo en esta zona de Ciudad Juárez y El Paso no se había observado en muchos años.

