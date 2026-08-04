¡Pátzcuaro bajo el agua! Tromba no vista en 15 años deja inundaciones y daños

Una intensa tromba en Pátzcuaro, Michoacán, provocó inundaciones, caída de árboles, daños en viviendas y vehículos arrastrados por la corriente durante la tarde de este lunes 3 de agosto; el alcalde Julio Arreola aseguró que desde hace más de 15 años no se registraba una lluvia de esta intensidad en el municipio.

La emergencia comenzó alrededor de las 15:30 horas, cuando la lluvia, acompañada de granizo y fuertes ráfagas de viento, elevó rápidamente los niveles de agua en diferentes vialidades; ante los reportes de afectaciones, Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública desplegaron brigadas para recorrer las zonas con mayores daños.

Calles se convierten en corrientes durante la tromba en Pátzcuaro

La fuerza del agua complicó en cuestión de minutos la circulación de automóviles y peatones; reportes locales señalaron que vehículos y motocicletas fueron arrastrados, mientras algunas personas quedaron atrapadas dentro de sus unidades ante el incremento del nivel del agua.

También se reportaron afectaciones relacionadas con el desbordamiento de cauces, entre ellos el arroyo ubicado en la zona del Libramiento, además de escurrimientos y árboles caídos en diferentes puntos.

⛈️ Tormenta histórica azotó este lunes a #Pátzcuaro, #Michoacán, dejando calles inundadas y afectaciones en viviendas.



Autoridades locales reportaron daños severos y piden extremar precauciones ante posibles nuevas lluvias en la región. pic.twitter.com/EqKFEF9s9v — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 4, 2026

VIDEOS: granizo, autos arrastrados y calles inundadas muestran la emergencia

En redes sociales comenzaron a circular videos grabados durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta; las imágenes muestran vialidades cubiertas por el agua y acumulaciones de granizo sobre calles y banquetas, mientras la corriente avanza por diferentes sectores.

Otros registros permiten observar las dificultades que enfrentaron conductores para atravesar las zonas inundadas, una de las principales consecuencias de la tromba que golpeó Pátzcuaro.

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Activan operativo tras lluvia no vista en más de 15 años

El alcalde Julio Arreola recorrió algunas de las colonias afectadas y señaló que la intensidad y duración de la lluvia no tenían precedente en el municipio durante los últimos 15 años.

Las autoridades municipales mantienen un operativo para atender reportes, retirar obstáculos, realizar labores de limpieza y desazolvar las zonas afectadas; las brigadas permanecerán desplegadas mientras continúe la atención de los daños.

Ante cualquier emergencia relacionada con las lluvias, el gobierno municipal pidió evitar zonas de riesgo y comunicarse al 911 o directamente con Protección Civil de Pátzcuaro.