¡Puebla bajo el agua tras lluvias torrenciales! Tormenta y granizo convierten calles en ríos, dejan autos varados y provocan caos

Una fuerte tormenta acompañada de granizo azotó este lunes 21 de septiembre a Puebla y municipios de la zona metropolitana, donde el agua de las lluvias torrenciales se acumuló en calles y vialidades, dejó vehículos varados y provocó la caída de árboles y estructuras; hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Las principales afectaciones se concentraron en puntos como Cuautlancingo, Coronango, La María, la zona de los Estadios y la autopista México-Puebla ; en el puente FINSA, la acumulación de agua complicó severamente la circulación, mientras que en Tlacotepec de Benito Juárez la corriente alcanzó puestos de un tianguis y arrastró mercancía.

Lluvias convierte calles y vialidades de Puebla en ríos

La intensidad de las lluvias provocó que algunos sistemas de drenaje fueran rebasados rápidamente; en distintas zonas se observaron corrientes de agua y acumulaciones que dificultaron el paso de automovilistas.

Sobre la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura de la Central de Abasto y el Hospital de Traumatología, se reportaron anegaciones; también hubo complicaciones cerca de Volkswagen, el Outlet y Cuautlancingo.

En el puente FINSA, una unidad de transporte quedó atrapada por el nivel del agua; otra unidad de la Ruta 64 también fue sorprendida por una corriente en la zona de FOVI, de acuerdo con los reportes publicados durante la emergencia.

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¡Se cayó el cielo en #Puebla! 🌧️⛈️



La fuerte tormenta en la Zona Metropolitana dejó calles convertidas en ríos, autos varados y árboles y espectaculares caídos.



Autoridades llaman a tomar precauciones, evitar zonas inundadas y manejar con cuidado. 🚗⚠️💧



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El granizo también provocó daños en Puebla

La lluvia llegó acompañada de una fuerte granizada, especialmente en municipios como Cuautlancingo y Coronango. La acumulación de hielo afectó calles, viviendas y estructuras, mientras que comerciantes tuvieron que resguardarse ante la fuerza de la corriente.

En Tlacotepec de Benito Juárez, el agua arrastró puestos y mercancía del tianguis; algunos comerciantes intentaron rescatar sus productos antes de ponerse a salvo. El peso del granizo y la fuerza del viento también provocaron daños en techos de lámina y lonas.

Árboles y estructuras caídas complican la circulación

La tormenta también dejó afectaciones en la infraestructura. En el bulevar Hermanos Serdán, un árbol cayó sobre vehículos y obligó a cerrar la circulación mientras personal de Protección Civil trabajaba para retirar las ramas y liberar la vialidad.

#AlMomento 🔴‼️Las fuertes #lluvias registradas la tarde de este lunes provocaron la caída de un árbol sobre el Bulevar Hermanos Serdán, con dirección a #LaMaría. Extreme precauciones, la circulación se encuentra cerrada. ⚠️👇🏻



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En Cuautlancingo, además, se reportó la caída de parte de una estructura sobre cables eléctricos, situación que provocó un incendio y requirió la intervención de cuerpos de emergencia.