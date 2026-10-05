¿Viene la tormenta tropical “Simón”? El SMN vigila una zona de baja presión con 90% de probabilidades de evolucionar en el Pacífico

La actividad de lluvias y temporada de huracanes todavía no termina en México. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, vigila de cerca dos zonas de baja presión en csotas mexicanas, una de ellas hasta con 90% de probabilidades de convertirse en la tormenta tropical "Simón". La segunda no tiene tantas probabilidades, aunque también se mantienen en alerta por la misma.

Esto es lo que debes de saber de la ubicación de cada zona de baja presión y sus posibles movimientos.

¿Se va a formar la tormenta tropical "Simón"?

La primera zona que vigilan las autoridades está al sur del golfo de Tehuantepec, aproximadamente a 340 kilómetros al sur-sureste de Bahías de Huatulco, Oaxaca, en el Pacífico.

Este sistema de baja presión incrementó a 50% su probabilidad de desarrollo ciclónico a 48 horas y a un 90% de probabilidad para los próximos 7 días. Actualmente avanza con un desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste.

Una zona de baja presión al sur del golfo de Tehuantepec. Incrementa a 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. Se mantiene en vigilancia⬇️ pic.twitter.com/3EggN0eDfO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 5, 2026

¿Dónde está la zona de baja presión que podría ser la tormenta "Simón"?

El fenómeno en el Pacífico se mueve en los bordes de las costas del sur del país. Su cercanía con Oaxaca mantendrá el desprendimiento de nubes sobre las regiones del Istmo, Costa y Sierra Sur, subiendo las tormentas a lo largo de las próximas horas.

Otra zona de baja presión en el Atlántico

Al mismo tiempo, las autoridades se mantienen atentas a una segunda zona de baja presión que se ubica en el suroeste del golfo de México. Este sistema se localiza a unos 105 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz, y se mueve con trayectoria hacia el este.

¿Qué probabilidades tiene de volverse tormenta tropical?

El sistema del Golfo de México registra un 30% de probabilidad para convertirse en ciclón en un lapso de 48 horas, mientras que alcanza el 70% de probabilidad para los próximos 7 días.

Sus efectos se sienten mediante humedad directamente hacia el oriente y noreste de la República.

Zona de #BajaPresión en el suroeste del #GolfoDeMéxico ahora con 30 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas. Se mantiene en vigilancia⬇️ pic.twitter.com/XlhWFeEKF3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 5, 2026

¿Ambas zonas de baja presión van a mantener las lluvias?

La combinación de ambos fenómenos mantendrá el potencial de lluvias de fuertes a intensas en estados del sur, sureste y oriente.

Las autoridades recomiendan a los que se encuentran navegando sobre los mares y a los habitantes de zonas costeras mantenerse al tanto de los reportes climáticos.